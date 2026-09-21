Red Bull reconoce que el misterioso problema que reveló Verstappen no tendrá solución en 2026

Durante varios fines de semana de esta temporada de Fórmula 1, Max Verstappen se ha quejado de que el coche de Red Bull empeora a lo largo de una sesión o carrera. Suele ocurrir en el eje trasero, incluso durante la clasificación en Monza, donde Verstappen llamó al RB22 "un coche hecho de papel".

Cabe destacar que el cuatro veces campeón del mundo añadió que lleva años quejándose de esto internamente. Según Verstappen, Red Bull lleva varias temporadas teniendo problemas con la degradación del coche durante una sesión, algo llamativo dado que el coche de 2026 es completamente nuevo tras la revisión del reglamento técnico.

Esto plantea la cuestión de por qué el problema es tan persistente y si Red Bull por fin entiende ahora qué hay detrás.

Cuando Motorsport.com plantea esas preguntas al director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, el francés responde: "No creo que vayamos a explicar qué es y cómo vamos a solucionarlo. Pero creo que Max tiene razón [al decir] que hay un elemento de degradación del rendimiento del coche que se produce durante una sesión y durante una carrera.

"También tiene razón al decir que no es un problema nuevo. No nos estamos durmiendo con ello. Hemos estado intentando abordarlo de diferentes maneras.

"Obviamente, lo considero un problema complejo. De lo contrario, llegaríamos al fondo del asunto. Pero todo el mundo es muy constructivo al respecto y estamos intentando dar pequeños pasos cada vez para poder finalmente llegar al fondo del asunto".

Verstappen dijo en Monza que el Red Bull está "hecho de papel" después de sufrir "degradación del coche" durante la clasificación. Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

En cuanto a esos pequeños pasos, Mekies dice que se aprendieron varias lecciones el sábado en Monza, cuando Verstappen expresó su frustración, y Red Bull intentó poner esas lecciones en práctica en Madrid. El problema no se produjo durante la primera visita de la F1 al Madring, o al menos no en la misma medida.

"Dimos un par de pasos positivos en ese sentido este fin de semana", dijo Mekies. "Nunca será el panorama completo, pero ciertamente, a través del dolor, hemos avanzado en nuestra comprensión. Todavía no tenemos todas las soluciones en el coche, pero confío en que vamos por el camino correcto. No será rápido, así que es algo que probablemente nos acompañará hasta el año que viene".

Al hacerlo, Mekies reconoce lo que Verstappen ya había insinuado antes: algunos problemas simplemente no pueden solucionarse esta temporada y requieren cambios mayores en el diseño y el chasis para 2027.

El hecho de que Red Bull esté limitado en lo que puede hacer durante el resto de este año se debe en parte a que el límite presupuestario entrará en juego en algún momento y a que el foco entre bastidores ya se ha desplazado a 2027, pero también a que ciertos cambios simplemente no pueden hacerse en el RB22.

Si Verstappen no gana un Gran Premio esta temporada, será la primera vez desde 2015 que termina un año sin conseguir una victoria. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Por tanto, Mekies reconoce que el problema podría producirse con más frecuencia en las carreras restantes de este año, aunque no quiere entrar en más detalles sobre qué hay exactamente detrás.

"Mira, no voy a dar más detalles aquí. Pero como he dicho, es cierto que hay algunos aspectos del rendimiento del coche que a veces no se mantienen en el nivel óptimo. Y eso es mucho tiempo por vuelta.

"Así que es algo que [tenemos que controlar]. No hay duda de que tenemos a todo el mundo intentando mejorar eso de cara al futuro".

Para este año, Verstappen ya sabe que le queda poco por lo que luchar. El neerlandés reconoció pronto que no es un factor en la lucha por el título y que solo puede esperar una victoria en carrera.

Si no lo logra, sería la primera vez desde 2015, cuando Verstappen todavía pilotaba para Toro Rosso, ahora RB. Desde su ascenso a Red Bull en mayo de 2016, el neerlandés ha ganado al menos un Gran Premio cada año.