Red Bull considera que el aumento en el presupuesto no es suficiente

En la reunión del viernes por la mañana de la Comisión de la F1 se decidió añadir un margen de inflación del 3,1% a la cifra original del límite de costes.

Los equipos habían estado trabajando con un total básico de 140 millones de dólares, más 1,2 millones de dólares para la 22ª carrera. Un aumento del 3,1% representa, por tanto, unos 4,3 millones de dólares, por lo que los equipos saben ahora que el límite final para esta temporada es de 145,5 millones de dólares.

En las últimas semanas, varias escuderías han presionado para conseguir un aumento mayor, ya que han tratado de hacer frente a la inflación que ha disparado sus costes, especialmente las facturas de transporte y servicios públicos dejando en claro a la FIA que no podrán mantenerse dentro del límite original.

"¿Es suficiente? No comparado con la inflación, y lo que es hoy", dijo Horner a Motorsport.com sobre el aumento del 3,1% de la inflación.

"No es suficiente para nosotros, y es demasiado para los más pequeños. Así que es un compromiso, y al final se encontró un consenso", expresó el directivo de Red Bull Racing.

Preguntado por si su equipo aún podría llegar al nuevo tope de costes total, Horner dijo: "Vamos a tener que hacer todo lo que podamos".

Otmar Szafnauer's Alpine was the only team voting against the cost cap increase.

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images