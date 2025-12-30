Cómo la remontada de Red Bull en 2025 tendrá un impacto en la F1 2026

La temporada 2025 de Fórmula 1 no trajo un nuevo título mundial para Red Bull, pero aun así será recordada por la notable remontada de Max Verstappen.

El neerlandés dijo en Abu Dhabi que se sentía incluso mejor que 12 meses antes. Esto puede sonar sorprendente, dado que entonces era campeón del mundo, pero en ese momento ya percibía que las cosas iban mal dentro de Red Bull, una tendencia que continuó durante la primera mitad de 2025. Verstappen lo sintió tan pronto como en los ensayos invernales en Bahréin, donde se dio cuenta de que las principales debilidades del RB20 seguían presentes en su sucesor.

Solo después del parón veraniego Red Bull pudo cambiar el rumbo. Eso fue de la mano de desarrollar el monoplaza de 2025 durante más tiempo que la mayoría de sus rivales, pero en una mesa redonda de final de temporada con medios seleccionados, entre ellos Motorsport.com, el director del equipo, Laurent Mekies, dejó claro que era la única elección correcta.

Continuar el trabajo en el RB21 sí costó tiempo que podría haberse destinado al proyecto de 2026, pero dadas las circunstancias del equipo no había mejores alternativas, dijo Mekies.

"Creo que se nos hizo bastante evidente que no queríamos simplemente pasar página y tener el pensamiento ilusorio de que, aunque el coche de 2025 no había estado al nivel requerido para luchar por el título, entonces estaríamos bien haciéndolo en 2026. No queríamos ir por ese camino", explicó el francés.

Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing Photo by: Erik Junius

"Queríamos ir por el camino de llegar al fondo del proyecto 2025 primero. Necesitábamos entender por qué no estaba rindiendo, porque fundamentalmente utilizaremos las mismas herramientas, los mismos procesos y las mismas metodologías el año que viene".

Esa elección tuvo un costo, pero según el director del equipo francés valió la pena de todos modos: "Y sí, puede que hayamos perdido algo de tiempo al hacerlo, pero no queríamos optar por el camino del pensamiento ilusorio. Así que, volviendo al punto, ¿fue una decisión difícil? No, es algo de lo que estuvimos muy, muy convencidos desde muy temprano".

Según Mekies, la remontada de 2025 es valiosa para la próxima temporada en varios sentidos. Validar los métodos de trabajo y las herramientas fue, con diferencia, el aspecto más importante, pero incluso conocimientos más específicos pueden aplicarse, a pesar de la gran revisión del reglamento técnico.

"Por supuesto que hay una enorme cantidad de aprendizaje. Primero sobre las metodologías: qué necesitas para hacer el coche más rápido y qué haces para sortear las limitaciones dadas. Luego el aprendizaje sobre los neumáticos, la correlación de tus herramientas, dónde crees que es correcto añadir rendimiento. Así que las áreas comunes son enormes, incluso con unas regulaciones completamente diferentes".

Un impulso de confianza muy necesario para el equipo técnico

Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Además, la recuperación también ha sido significativa en el plano mental, especialmente para el departamento técnico.

"Si nos quedamos por una vez en el aspecto humano, entonces creo que sin duda ha unido aún más al grupo, y eso nos da el enfoque correcto, la vibra correcta y la energía correcta para el próximo año", añadió Mekies. "¿Nos hace sentir que el coche va a ser más rápido o más lento que el de la competencia? No, honestamente, no.

"Pero creo que como grupo, en la forma en que operamos y en la manera en que aceptamos los desafíos y avanzamos, esto es útil. Sin duda nos está dando mucha confirmación sobre la calidad de nuestra gente y de nuestro enfoque".

Esto se aplica en particular al equipo liderado por Pierre Wache. Red Bull tuvo dificultades desde mediados de 2024 hasta septiembre de 2025, lo que significa que esta remontada le da a la escudería la confianza de que al menos puede superar una situación difícil, independientemente del cambio de reglamento.

"Sin duda, es un gran impulso para el departamento técnico ver el rendimiento del coche al final de una temporada así", señaló Mekies. "Y sí, le da confianza a la gente. Ya teníamos esa confianza en nuestra gente porque sentimos que tenemos el mejor talento. Pero esto da confianza en las metodologías, en las herramientas, en los KPI que utilizas, y sí, creemos que ese ha sido el aspecto más importante de este año".