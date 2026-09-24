La de Bakú es la última gran mejora de Red Bull en la F1 2026

Red Bull es uno de los equipos que llevó un importante paquete de mejoras al Baku City Circuit. En Williams, el Gran Premio de Azerbaiyán ya llevaba mucho tiempo marcado en rojo, mientras que McLaren ha llegado con pontones significativamente revisados, entre otros cambios.

El documento técnico de la FIA también muestra cinco mejoras para Red Bull. La más significativa de ellas es un nuevo suelo "con cambios sutiles dentro de la geometría permitida para extraer más carga local manteniendo la estabilidad del flujo". En consonancia con ese nuevo suelo, el equipo técnico liderado por Pierre Waché también ha modificado los pontones y la geometría del conjunto de los espejos.

Red Bull ha confirmado a Motorsport.com que ambos pilotos tendrán la mejora a su disposición este fin de semana, con Max Verstappen y Isack Hadjar usando la misma especificación.

Es un paquete significativo, pero también, de inmediato, el último paso notable del año, reveló Mekies durante la conferencia de prensa de los jefes de equipo del jueves.

"Probablemente sea nuestro último paquete significativo. Hemos destinado una parte significativa de nuestros recursos, una mayoría muy grande de nuestros recursos, al coche del próximo año", dijo el jefe del equipo Red Bull.

"Ahora bien, eso no significa que no miremos [ya] esta temporada. En primer lugar, seguimos persiguiendo nuestra primera victoria y ese es un objetivo importante para el equipo. Y en segundo lugar, como saben, el reglamento tiene muy pocos cambios para el próximo año y hay enormes oportunidades para que sigamos aprendiendo en las carreras restantes, para asegurarnos de llegar lo más preparados posible al próximo año.

"Pero, en resumen, sí, es la última mejora significativa de este año".

Laurent Mekies, Red Bull Racing Photo by: Eric Le Galliot

Si una victoria no se materializa en las carreras restantes de este año, sería la primera temporada desde 2015 —hace más de una década— en la que tanto Red Bull como Verstappen no logran ganar ni un solo Gran Premio. Verstappen no quiere decir abiertamente que espera no ganar una carrera en 2026, pero en Monza sí calificó ese escenario como muy probable dado el estado actual de las cosas.

No obstante, hay que decir que la forma de Red Bull ha mejorado en las últimas semanas. Verstappen ha subido al podio en cinco de los últimos siete Grandes Premios, incluidos los dos últimos fines de semana de carrera en Monza y Madrid.

Parece apuntar a una tendencia al alza, aunque Mekies sabe que todavía no está en el nivel que idealmente le gustaría alcanzar a Red Bull.

"Permítanme decirlo así: hemos tenido dos fines de semana sólidos en Monza y en Madrid. Ahora, fines de semana sólidos significan que luchas por el podio. Creo que hemos tenido cinco o seis podios en las últimas siete carreras, así que eso es positivo.

"¿Significa eso que hemos tenido el coche más rápido en alguna de las carreras? No. Así que estamos cerca, pero siempre supimos que la última, dos o tres décimas serían las más difíciles de ganar frente a la mejor competencia.

"Hay cuatro equipos que están prácticamente dentro de esas dos o tres décimas. Así que puedes pasar muy rápidamente de competir por la pole a estar en la cuarta fila. Así que creemos que sí, nos estamos acercando. Si será suficiente o no para dar ese último paso que nos dará el ritmo del coche más rápido, para eso creemos que todavía tenemos trabajo por hacer".