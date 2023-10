Red Bull cambia el lugar de su nuevo túnel de viento para F1

La escudería campeona del mundo había planeado en un principio construir unas instalaciones totalmente nuevas en su base, que consideraba necesarias para mantener al equipo a la vanguardia del desarrollo de coches de F1 a largo plazo.

Se había elegido un emplazamiento cerca del campus tecnológico y la escudería había solicitado formalmente el permiso de construcción.

Sin embargo, como parte de los importantes cambios que se están produciendo en Milton Keynes tras la construcción de las nuevas instalaciones de Red Bull Powertrains y la ampliación de la fábrica, el equipo ha decidido cambiar ligeramente la ubicación prevista para el nuevo túnel de viento.

El cambio, que situará la instalación en un lugar más adecuado, significa que el permiso de planificación original ya no es válido y ha sido retirado.

Se entiende que ahora se prepararán nuevos documentos para su aprobación.

Aunque este nuevo proceso llevará algún tiempo, el equipo cree que el cambio de ubicación no tendrá un gran impacto en el momento en que las instalaciones estén en funcionamiento, ya que es probable que sean las que el equipo utilice para el desarrollo de su coche de 2026.

Desde que Red Bull Racing participa en la F1, tras la adquisición de la escudería Jaguar a finales de 2004, ha utilizado unas instalaciones en Bedford, a unos 30 kilómetros de Milton Keynes, como túnel de viento oficial.

Este túnel de viento había sido utilizado anteriormente por el equipo Arrows, pero fue diseñado originalmente al final de la Segunda Guerra Mundial como instalación para el desarrollo de aviones.

Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19

La construcción de un nuevo túnel de viento fue una de las últimas decisiones que tomó el fundador de Red Bull, Dietrich Mateshitz, antes de fallecer el año pasado.

El director de la escudería, Christian Horner, declaró en Austin que Red Bull se encuentra en una situación inmejorable en lo que respecta al compromiso adquirido para su futuro.

"Tenemos un apoyo tremendo", dijo. "Estamos invirtiendo en un nuevo túnel de viento, y eso ha sido aprobado por ambos accionistas".

"Estamos invirtiendo en las instalaciones y en el campus para convertirlo en un auténtico campus tecnológico que atraiga y desarrolle talento".

"El compromiso es absoluto: nuestra fuerza y nuestra profundidad siempre ha sido nuestra gente. Y creo que tenemos el grupo técnico más fuerte que hemos tenido nunca".

"Creo que operativamente somos fuertes. No veo ningún punto débil en la organización. Creo que eso no significa que no podamos mejorar. Siempre se puede mejorar y siempre se está aprendiendo, pero creo que Red Bull Racing está en la mejor forma que ha estado nunca".

