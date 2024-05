El giro radical de Red Bull que está detrás de la pole de Verstappen en Imola

El equipo Red Bull se ha visto envuelto en una sensación de pesimismo tras los entrenamientos libres del viernes en el Gran Premio de Emilia Romagna, en los que Max Verstappen mostró "muy fuera de ritmo".

Encontrar un remedio a la situación del equipo, que pareció sufrir al pasar sobre los bordillos del circuito de Imola y a través del segundo sector de la pista, iba a poner a prueba el habitual trabajo nocturno del equipo de cara al sábado. Tanto la división de pista como la de fábrica de Red Bull tuvieron que ensuciarse las manos para descifrar la causa raíz de los problemas de Verstappen y Sergio Pérez a lo largo del viernes, quemándose las pestañas para encontrar algo que rescatara su fin de semana.

McLaren y Ferrari estaban por delante de Red Bull en las apuestas de ritmo a una vuelta el viernes. Con el neumático duro, Mercedes incluso pareció ser una amenaza en las tandas largas de la FP2 frente a los RB20 con neumáticos medios.

El ritmo de los Red Bull había mejorado ligeramente en la FP3 del sábado, pero el coche seguía sin ser del todo cómodo de conducir. El resultado fue una espera nerviosa para la clasificación, ya que persistieron los retoques para desbloquear antes de la batalla por la pole.

Pero hay una máxima en el teatro que Red Bull esperaba seguir: "todo irá bien por la noche". ¿Resultado neto? Verstappen se hizo con la pole por delante de los dos McLaren, mientras que los Ferrari no tuvieron la oportunidad de salir desde la primera fila. Verstappen, que había admitido después del viernes que se conformaría simplemente con un resultado entre los cinco primeros en la clasificación, se mostró aliviado.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Fue a través de Acque Minerali donde Red Bull tuvo problemas el viernes. El equilibrio cambiante del coche hizo que el RB20 fuera difícil de conducir a través de la doble curva a la derecha; a veces, el coche se sentía demasiado en la nariz ya que el equilibrio de agarre se desplazaba excesivamente hacia los neumáticos delanteros. Verstappen pensó que iba a hacer un trompo en esos momentos, señalando que era "fácil perder el coche" después de la FP2.

Tirando de los hilos principales del equipo en pista después de la FP2 y el trabajo de apoyo del simulador en la fábrica, Red Bull hizo cambios en el coche para la FP3 - pero ahora, había diferentes problemas que resolver. "Probamos muchas cosas, por supuesto bastante diferentes a lo que teníamos ayer", explicó Verstappen sobre el trabajo nocturno del equipo. "Pero incluso esta mañana las sensaciones no eran tan buenas, porque la balanza se inclinó hacia el otro lado. Queríamos optimizar algunas cosas aquí y allá, pero fue mucho más difícil de lo que esperábamos, por la razón que fuera."

"Pero todo el mundo se mantuvo unido. Siguieron pensando en lo que podíamos hacer, también en la fábrica, y al final lo conseguimos".

El cambio de equilibrio podría deberse en parte al efecto del viento; las sesiones de entrenamientos del viernes fueron ligeramente más ventosas en comparación con la tranquila tarde del sábado, pero otros factores ambientales - la temperatura de la pista, el impacto de las gomas de las categorías de apoyo en el circuito, y la evolución general de la pista - habrán tenido su parte de responsabilidad en que la FP3 se sintiera diferente. Ambos pilotos fueron inflexibles en que las nuevas actualizaciones no estaban detrás de los problemas, con Verstappen dándoles su valoración de "hicieron el trabajo".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Fue entre la FP3 y la clasificación cuando el centavo finalmente se enfrentó a su precipitada caída - aunque Verstappen entró en la Q1 todavía con un enfoque tentativo. Red Bull aún no había sido capaz de encontrar dónde estaba el equilibrio pero, a la inversa, había encontrado algo casi igual de bueno: dónde no estaba el equilibrio.

"Realmente no había ninguna referencia de cara a la clasificación", añadió Verstappen. "Pero enseguida me sentí mucho mejor. Me sentí más cómodo. Por fin podía atacar las curvas un poco más. Todo empezó a encajar".

El equilibrio es un término a menudo nebuloso en la F1, suele ser subjetivo y depende de los sentimientos de los pilotos hacia el subviraje y el sobreviraje. A Verstappen le gusta que sus coches tiendan al sobreviraje, y tiene un excelente control sobre el acelerador y los frenos para equilibrar la parte trasera, pero no era un fan de que el coche estuviera tan inclinado hacia sus ruedas delanteras en la FP2, y estaba preocupado de que la parte trasera se fuera a perder.

"Checo" Pérez fue más específico sobre dónde estaban los problemas con el RB20, después de haber pasado por el embrollo de luchar con un coche fuera de su hábitat natural de puesta a punto. El mexicano se quedó fuera en la Q2, donde tuvo que empezar la fase intermedia de la clasificación con neumáticos gastados. Sobre su última vuelta rápida, reveló que "tomé mucho agarre trasero y entré directamente en la curva 7, y perdí dos décimas y media", lo que más bien se correlaciona con la idea de que el equilibrio se había desplazado ligeramente demasiado hacia atrás.

También se hizo eco de los comentarios de Verstappen de que simplemente tener la confianza para "atacar" los bordillos era la clave para transformar la suerte del Red Bull en la clasificación. En la FP1, el Red Bull parecía absorber bien los bordillos más pequeños y apenas parecía afectado por el paso de Acque Minerali, pero el comportamiento en los bordillos más grandes parecía mucho más variable.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"Creo que es un circuito muy complicado para hacerlo bien. Estuvimos jugando mucho con el coche, con el pilotaje, con la puesta a punto aquí y allá", detalló Pérez. "Lo hemos probado todo. Fue bueno ver que Max hizo muchos progresos y sentí que desde mi lado del coche estaba mejorando, pero por desgracia, no pudimos demostrarlo".

"Creo que principalmente, uno de los problemas es el pilotaje, los bordillos. Hay muchos bordillos por aquí. Y simplemente el equilibrio. Necesitas esa confianza en la entrada para atacar esas curvas de velocidad media, esas curvas de frenada. Si el equilibrio falla un poco, puede costar caro".

Una vez que el coche estuvo en un marco en el que Verstappen lo encontró en una situación más manejable, dependió de su conducción marcar la diferencia. "Es sólo seguir la pista, para ser honesto. Quiero decir, Q1, Q2, Q3, sólo saber dónde hay tal vez un poco más de tiempo para ganar, intentas enganchar las curvas un poco mejor. Luego, por supuesto, en la última vuelta hay que arriesgarlo todo, y creo que se ha podido ver en la última curva, ¡he tenido un pequeño momento!"

También contó con la ayuda de su "compañero de rebufo" adoptivo Nico Hulkenberg en la curva 1 en su última vuelta lanzada, asistencia que, según él, lo ayudó en la general a pesar de un frenazo en la segunda parte de la chicane Tamburello. Ganó algo más de una décima con el remolque en sí, un delta que se redujo a la mitad con el "fallo" de la curva 2, pero clavar la chicana Variante Alta también fue clave para su mejora en la general.

El ritmo de carrera será un terreno inexplorado para Red Bull con la configuración que utilizó en la sesión de clasificación. Las tandas más largas del viernes no parecieron particularmente especiales y se quedaron en la cuarta mejor posición cuando se combinaron los que corrieron con neumáticos medios y duros. Verstappen confía en que los cambios llevarán a más rendimiento en carrera, pero señaló que los McLaren serán "fuertes": los coches papaya parecen la propuesta más consistente a lo largo de un gran premio.

Tras la derrota en Miami ante McLaren, parecía que Red Bull iba a ceder una vez más tras los entrenamientos del viernes. Sin embargo, se ha sacudido el polvo y ahora se ha posicionado como favorito para hacerse con la victoria en las 63 vueltas del domingo en Imola. Verstappen se enfrentará probablemente a un duro desafío por parte de los coches que lo siguen, pero Red Bull ya ha hecho un gran esfuerzo para meterlo en la pelea. Otro empujón final para el domingo es inevitable.