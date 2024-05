El CEO de Red Bull se cansó de los comentarios de Wolff sobre Verstappen

En una entrevista poco habitual, el austriaco ha salido al paso de cualquier rumor de que Max Verstappen esté considerando propuestas de Mercedes para cambiar de escudería en 2025, después que Wolff hablara muchas veces de su interés en llevarse al tricampeón del mundo.

Y Mintzlaff ha cuestionado si es correcto que Wolff haya hecho varios comentarios públicos sobre su interés en atraer a Verstappen en un momento en el que su propio equipo está luchando tanto.

En una entrevista que se publicará en Bild Am Sonntag sobre los comentarios públicos de Wolff sobre Verstappen, Mintzlaff dijo: "Entiendo la presión que Toto Wolff y tal vez otros equipos tienen después de años de estar detrás".

"Pero creo que Toto Wolff debería concentrarse en sus retos. Ya tiene suficientes".

"Y también tiene que ver con el respeto. Si sigo hablando del personal de otros equipos, no está bien".

Si bien surgieron dudas al comienzo de la temporada por el futuro de Verstappen en medio de la batalla de poder por el control del equipo Red Bull, Mintzlaff dijo que no ha habido ningún indicio en absoluto de que el neerlandés realmente quiera romper su contrato actual que se extiende hasta el final de 2028.

"Max todavía tiene un contrato a largo plazo aquí y no ha dicho ni una palabra de que no quiera cumplirlo", dijo.

Photo by: Motorsport Images



"No me preocupa en absoluto que esté pensando en marcharse. Ahora las cosas tienen que volver a calmarse. Eso es lo que quiere Max, y eso es lo que queremos nosotros también".

"También lo necesitas si quieres tener éxito a largo plazo en el deporte, ya sea en el fútbol o en la Fórmula 1".

Cuando se le preguntó si podía ver alguna razón por la que Verstappen quisiera alejarse de Red Bull, Mintzlaff dijo: "No. Al menos no se me ocurre ninguna".

"Max quiere el coche más rápido. Tenemos esto. Max quiere ser campeón del mundo. Con nosotros tiene las mejores oportunidades. Y Max es un tipo leal".

"Sabe que Christian Horner y Helmut Marko siempre han confiado en él. Lo valora. Además, Red Bull es simplemente una gran marca con la que se siente muy identificado. Así que hay muchas razones para quedarse, y ninguna en contra".