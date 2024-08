Sergio Pérez finalizó en las dos prácticas del Gran Premio de los Países Bajos fuera de los 10 primeros, un resultado que parece no ser el mejor en el papel, pero que al mexicano lo ha dejado un poco tranquilo de cara a la sesión de clasificación del sábado.

Durante la primera práctica, Checo Pérez solo completó 12 vueltas en una pista que inició en condiciones de mojado y finalizó en el puesto 12. Para la segunda tanda de entrenamientos concluyó en la misma posición con una mejor vuelta de 1m11.581s finalizando a poco más de ocho décimas de lo hecho por George Russell, Mercedes.

“Hoy las condiciones han sido complicadas, entre una FP1 en mojado y una FP2 en seco”, expresó el mexicano en un comunicado de prensa distribuido por Red Bull luego de las prácticas en donde tampoco Max Verstappen logró estar dentro de los mejores superado por los McLaren y Mercedes.

Aunque los tiempos del mexicano no lucían competitivos ante sus rivales, incluso padeciendo una salida de pista en la segunda práctica libre, Checo Pérez indicó que han recolectado información que podría ser importante para la puesta a punto del sábado y del domingo.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

“Hemos probado bastante en pista con la puesta a punto y parece y se siente un poco mejor de lo que muestra el orden de hoy”, indicó el latinoamericano.

“He cometido un error y me he salido en la curva 12, así que he perdido un par de décimas”.

Luego de la sesión del viernes, Checo Pérez indicó que aún se deben dar pasos adelante especialmente en el ritmo de carrera. “En general tenemos trabajo que hacer, sobre todo en tandas largas, para alcanzar a los de delante”.

“Hoy hemos rodado con coches diferentes, así que hay mucho que analizar. La clasificación será importante aquí, así que tenemos que sacar el máximo mañana”, finalizó el mexicano quien está consciente debe estar en la Q3 en un día donde de nuevo existe posibilidad de lluvia.