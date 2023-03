El coche se hace alrededor de Verstappen en Red Bull, dice Albon

Cargar reproductor de audio

Alex Albon llegó a Red Bull Racing a mediados de la temporada de 2019 para reemplazar a Pierre Gasly después de apenas 12 carreras del francés como compañero de equipo de Max Verstappen.

El piloto anglo-tailandés había debutado en la Fórmula 1 esa misma temporada en Toro Rosso (hoy AlphaTauri) y tuvo buenas actuaciones al arribar a Red Bull, aunque sin llegar al nivel de su vecino de garaje. Luego, en 2020, Albon fue ampliamente superado por Verstappen y finalmente fue reemplazado por Sergio Pérez al año siguiente.

El propio piloto mexicano tuvo una buena primera temporada con la escudería de Milton Keynes y en 2022 logró estar al nivel y hasta por momentos superar a Verstappen antes que el desarrollo del coche se alejara del gusto conductivo de "Checo", algo que se espera que sea diferente esta temporada.

Albon, por su parte, tuvo un buen regreso a la F1 el año pasado con Williams tras ser reserva de Red Bull en 2021 y ahora recordó cómo fue su paso como compañero de Verstappen.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Alex Albon, Red Bull Racing Photo by: FIA Pool

"No se trata de criticar a nadie en Red Bull Racing ni a Max ni a nada, sinceramente", dijo el piloto de 26 años en The Players' Tribune. "Pero el coche está configurado de una manera única que se construye en torno al piloto principal, y ese es Max. Y, mira, entiendo perfectamente por qué. Al fin y al cabo, puede que termine siendo el mejor piloto de todos los tiempos".

"Pero él tiene un estilo de conducción muy diferente y le gusta el coche configurado de una manera determinada que es difícil para muchos pilotos para sincronizar. Por supuesto, puedes retocar tu propio coche, pero el Red Bull en general se adapta al estilo de Max".

"Me gusta tener mucho frontal y morro (en la configuración del coche)", añadió Albon. "He sido compañero de equipo de George y Charles (en la GP3 Series) y siempre he tenido mucho más morro que ellos. Básicamente pienso en la sensibilidad del tren delantero".

"Cuando me subí al Red Bull... tenía tanto morro que si soplabas en el volante el coche giraba. Si juegas a Call of Duty, o un juego así, sube la sensibilidad al máximo. Así es conducir ese coche", graficó.

"Y como dije, entiendo completamente por qué. Max era, en ese momento, un futuro campeón del mundo. Estaba claro para que todos lo vean. Así que, por supuesto, vas a construir tu coche como a él le gusta".

"Pero para un tipo como yo, que había pilotado 12 carreras de F1 en toda su vida, en un coche completamente diferente, en un equipo diferente, fue un poco de adaptación. ¡Y sentí que lo hice O.K.! Sólo terminé peor que sexto una vez el resto del año (2019) con Red Bull, y me estaba poniendo al día con todo lo mejor que podía. Pero la F1 es un negocio donde se toma en cuenta lo último que has hecho la mayor parte del tiempo. Y aunque no me sentía fuera de lugar en Red Bull, la temporada siguiente no fue fácil. La pandemia lo afectó todo, y sentí que realmente necesitaba ese tiempo extra con el coche que perdimos. Fue un receso enorme entre Abu Dhabi y la primera carrera. Pero comprendí que era difícil para todos y tuve que agachar la cabeza y rendir".

Albon hizo su propio CV para llegar a Williams

En la misma entrevista con The Players' Tribune, Albon contó cómo durante 2021 él mismo comenzó a buscarse un lugar para regresar a la parrilla de la Fórmula 1.

"En 2021 vi desde afuera cómo Max ganaba el campeonato del mundo, y pensaba que había algo más en mi historia. Pensaba que lo que pasó en Red Bull no era el final. Así que hice lo que hace cualquiera sin trabajo. Empecé a repartir CVs".

"Debo admitir que el mío era un poco diferente a la mayoría. Lo hice en Excel y tenía todos estos tiempos de vuelta y todo tipo de datos todos codificados por colores. Todo en rojo, verde y amarillo, y era un espectáculo para la vista. Estaba muy orgulloso".

"A mitad de año, en Austria, se lo entregué a Jost Capito, de Williams Racing, y él y yo congeniamos enseguida. Creía mucho en mí y tuvimos muchas conversaciones positivas. Creo que George también dijo algunas cosas buenas sobre mí (Gracias, George). Estaba muy ilusionado con la oportunidad de Williams y, aunque había interés por parte de otros equipos, Jost me hizo sentir como en casa".

Alex Albon, Williams Racing Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images