Red Bull confirma el día de anuncio de sus pilotos para la F1 2026

Red Bull revelará esta semana su alineación de pilotos para la temporada 2026 en sus dos equipos, según confirmó el director del equipo y CEO de Red Bull Racing, Laurent Mekies.

Red Bull inicialmente planeaba tomar su decisión sobre las alineaciones de pilotos a finales de noviembre, pero luego dio marcha atrás al tener dudas sobre su último asiento en Racing Bulls.

Se espera que Isack Hadjar sea ascendido al equipo principal de Red Bull para acompañar a Max Verstappen, mientras que el piloto junior Arvid Lindblad ocuparía la plaza vacante del francés en Racing Bulls.

Eso deja un asiento de Racing Bulls disponible para Liam Lawson, quien parece haber hecho lo suficiente en los últimos meses para conservar su lugar, o para el compañero de Verstappen en Red Bull, Yuki Tsunoda, que viene teniendo dificultades.

Cuando se le preguntó sobre los planes de Red Bull tras el Gran Premio de Qatar, el jefe del equipo, Laurent Mekies, confirmó que la decisión se tomará el martes, de modo que quien quede fuera tenga una despedida en Abu Dhabi y para que la decisión pendiente no se convierta en una distracción mientras Verstappen mantiene su remota candidatura al título.

"Lo único que puedo decir es que, en efecto, nos ceñiremos a nuestro plan y anunciaremos el martes cuál será la alineación de pilotos", dijo Mekies. "Confiamos en que no perjudicará la concentración en Abu Dhabi."

Liam Lawson y Yuki Tsunoda pelean por el último asiento de la organización Red Bull en la parrilla de 2026 Photo by: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Tras la victoria de Verstappen en Qatar, otro triunfo en Abu Dhabi aún podría inclinar la batalla por el título 2025 a su favor si Norris no termina más arriba del cuarto puesto. Cualquier ayuda de Tsunoda en el segundo coche, que hasta ahora no ha llegado, podría marcar la diferencia entre un espectacular quinto campeonato del mundo para el neerlandés o un título inaugural para Norris u Oscar Piastri, quien también conserva una posibilidad matemática.

"Podría decidirse por el último punto. Podría ser súper importante", dijo Mekies al reconocer la necesidad del equipo de tener a Tsunoda en la lucha, como lo estuvo en la carrera sprint del sábado en Qatar. "Hoy has visto a Lando caer de nuevo al pelotón detrás de Kimi [Antonelli] y Carlos [Sainz], pero estuvo muy cerca de caer detrás de Fernando [Alonso] y los otros chicos, donde Yuki potencialmente estaba.

"Será súper importante tener a Yuki al 100%. Ha hecho un fin de semana sólido con nosotros. Fuerte el viernes, fuerte en la sprint, quinto. Sí, quedó fuera en la Q1, pero fue solo a tres décimas de Max. Hay muchos que estarían encantados de estar a tres décimas de Max en la clasificación.

"Así que ha hecho un fin de semana sólido. Necesitamos otro fin de semana sólido en Abu Dhabi, porque todo será necesario."