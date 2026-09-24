Red Bull confirma que Isack Hadjar tiene un contrato a "largo plazo" en la F1

El director de Red Bull, Laurent Mekies, ha confirmado que Isack Hadjar sí tiene un "contrato a largo plazo" con el equipo, a pesar de la confusión generada por el propio piloto.

El miércoles se anunció que Red Bull ha renovado a Hadjar para 2027, lo que significa que comenzará su segunda temporada como compañero de equipo del cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen.

Esto se produce después de que Hadjar completara su temporada de debut en la escudería hermana RB en 2025, pero un año estelar con un podio en Zandvoort le valió el ascenso al equipo principal para 2026.

Inicialmente solo se había anunciado su fichaje para esta temporada, y lo mismo ocurría para 2027, por lo que, cuando se le pidió que aclarara la duración de su nuevo contrato, el piloto de 21 años respondió: "No lo sé".

Cuando se le planteó esta pregunta a Mekies durante el Gran Premio de Azerbaiyán de este fin de semana, el francés respondió: "Isack lleva mucho tiempo en Red Bull.

"Eso significa que sí, tenemos un contrato a muy largo plazo con él, ya que forma parte de nuestro programa juvenil. Hemos ejercido nuestras opciones para asegurarnos su presencia en 2027".

Laurent Mekies, Red Bull Racing Foto de: Eric Le Galliot

Sin duda, a Hadjar le ha ido mejor que a su predecesor, Yuki Tsunoda, quien se sumó a una larga lista de pilotos que han tenido dificultades junto a Verstappen tras terminar 17.º en la clasificación de 2025.

El piloto, en su segunda temporada, ocupa el octavo puesto en el campeonato de 2026 con 71 puntos, a pesar de haberse perdido los tres últimos Grandes Premios por lesión, tras haber conseguido además el segundo podio de su carrera en Mónaco en junio.

"Fue muy fácil", afirmó Mekies sobre la decisión de renovar el contrato de Hadjar. "Lo discutimos varias veces a lo largo de la temporada; ha hecho una primera parte del año muy, muy sólida.

"En primer lugar, por su velocidad natural; y, en segundo lugar, por cómo se ha integrado en el equipo. En las primeras semanas se mudó rápidamente al Reino Unido, estuvo con nosotros en Milton Keynes prácticamente cada dos semanas y, lo que no es menos importante, por cómo ha ido progresando en las carreras.

"Realmente le hemos visto mejorar un poco prácticamente cada fin de semana de carrera y, por eso, fue una decisión muy, muy fácil de tomar".

Ahora le toca a Hadjar seguir recortando distancias con Verstappen, que cuenta con una ventaja de 12-3 sobre su compañero de equipo en sus enfrentamientos directos en la clasificación este año, además de sumar 145 puntos.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Joe Portlock / LAT Images vía Getty Images

"Lo que esperamos de él es que siga progresando", añadió Mekies. "Lo que hemos visto en esta primera parte de la temporada es cómo ha mejorado su velocidad, y no solo en cuanto a la retroalimentación técnica, ni solo en madurez, ni solo en su integración, sino mejorando su velocidad tal y como lo ha venido haciendo en la primera parte de la temporada.

"Eso es lo que nos gustaría que siguiera haciendo durante la segunda parte del año y a lo largo del año que viene.

"Si lo hace, sí, por supuesto, estará muy cerca de Max. Así que ambas cosas van de la mano".