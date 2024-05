Lo que surgió la semana pasada ya está completamente confirmado y de hecho es oficial: Adrian Newey dejará Red Bull F1 al acabar la temporada 2024. Después de advertir a la escudería de su intención de presentar la renuncia, lo llevó a cabo, y este miércoles, antes del GP de Miami, Red Bull lo ha anunciado en un comunicado, donde revelan que ahora Newey "se centrará en el desarrollo final y la entrega del primer hipercoche de Red Bull, su tan esperado RB17 que se presentará en Goodwood en julio". Seguirá yendo a las carreras de F1 este año.

Acaba así una relación de Newey con Red Bull F1 que empezó en 2006, en la segunda temporada del equipo en la categoría, y que por el camino ha dejado nada menos que siete títulos de pilotos (camino del octavo con Max Verstappen en este 2024) y seis mundiales de constructores (camino del séptimo).

La guerra de poder que surgió este invierno en Red Bull tras el escándalo de Christian Horner amenazó con la marcha de Helmut Marko o Max Verstappen, pero finalmente la ficha que ha caído es la de Adrian Newey, disgustado con la gestión y con el propio Horner, que especialmente en los últimos meses se ha encargado de recalcar que el éxito y brillo de Red Bull en F1 no se debe exclusivamente a Newey.

COMUNICADO DE RED BULL ANUNCIANDO LA SALIDA DE NEWEY:

"Oracle Red Bull Racing anuncia hoy que el director técnico Adrian Newey dejará el Red Bull Technology Group en el primer trimestre de 2025. El jefe de ingeniería dejará sus tareas de diseño de Fórmula 1 para centrarse en el desarrollo final y la entrega del primer hipercoche de Red Bull, el tan esperado RB17. Seguirá involucrado y comprometido con ese apasionante proyecto hasta su finalización".

"Desde que se unió a Red Bull Racing en 2006, la visión y el liderazgo técnico de Adrian han sido fundamentales para que el equipo y el grupo consiguieran siete títulos de pilotos de F1 y seis de constructores, con un total de 118 victorias y 101 poles, incluida la pole y la victoria de Toro Rosso en 2008".

Ahora, al frente de Red Bull seguirá Pierre Waché como director técnico y Enrico Balbo como responsable de aerodinámica, y Horner confía en tener lo necesario para no echar demasiado de menos a Newey.

Adrian Newey, dijo: "Desde que era un niño, quería ser diseñador de autos rápidos. Mi sueño era ser ingeniero en la Fórmula 1 y he tenido la suerte de hacerlo realidad. Durante casi dos décadas, ha sido un gran honor para mí haber jugado un papel clave en el progreso de Red Bull Racing desde un recién llegado hasta un equipo ganador de múltiples títulos. Sin embargo, siento que ahora es un momento oportuno para entregar ese testigo a otros y buscar nuevos desafíos para mí. Mientras tanto, las etapas finales de desarrollo de RB17 están ahí, por lo que durante el resto de mi etapa con el equipo mi atención se centrará en eso".

"Me gustaría agradecer a las muchas personas increíbles con las que he trabajado en Red Bull durante nuestro viaje los últimos 18 años por su talento, dedicación y trabajo duro. Ha sido un verdadero privilegio y estoy seguro de que el equipo de ingeniería está bien preparado para el trabajo previo a la evolución final del coche durante el período de cuatro años establecido por este reglamento. A título personal, también me gustaría agradecer a los accionistas, al fallecido Dietrich Mateschitz, Mark Mateschitz y Chalerm Yoovidhya por su inquebrantable apoyo durante mi estancia en Red Bull, y a Christian, que no sólo ha sido mi socio comercial sino también un amigo como yo lo he sido de nuestras respectivas familias. Además, gracias a Oliver Mintzlaff por su dirección y a Eddie Jordan, mi amigo cercano y manager".

Christian Horner, por su parte, comentó: "Todos nuestros mejores momentos de los últimos 20 años han llegado con la mano de Adrian en el timón técnico. Su visión y brillantez nos han ayudado a conseguir 13 títulos en 20 temporadas. Su excepcional capacidad para conceptualizar más allá de la F1 y aportar una inspiración más amplia para el diseño de los coches de carreras, su notable talento para aceptar el cambio y encontrar las áreas más gratificantes de las reglas en las que centrarse, y su incesante voluntad de ganar han ayudado a Red Bull a convertirse en una fuerza mayor de lo que creo que incluso el difunto Dietrich Mateschitz podría haber imaginado. Más que eso, los últimos 19 años con Adrian han sido muy divertidos. Para mí, cuando Adrian se unió a Red Bull, ya era un diseñador superestrella. Dos décadas y 13 campeonatos después se marcha como una auténtica leyenda. También es mi amigo y alguien a quien estaré eternamente agradecido por todo lo que aportó a nuestra asociación. El legado que deja resonará en los pasillos de Milton Keynes y el RB17 Track Car será un testimonio y un legado apropiados de su etapa con nosotros".