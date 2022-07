En Red Bull consideran que Verstappen ha sido mejor que Vettel

Cargar reproductor de audio

Tras el fallecimiento del triple campeón del mundo de la Fórmula 1 Niki Lauda, asesor de Mercedes, su amigo Helmut Marko, austriaco que ocupaba un puesto similar en Red Bull, sigue siendo el directivo de mayor edad dentro del paddock de la máxima categoría.

Marko nunca se ha quejado de su salud y, sin embargo, los periodistas de la publicación francesa Auto Hebdo le preguntaron al asesor sobre sus planes para una vejez sin preocupaciones, tal vez lejos de los paddocks de las categorías del deporte motor.

"Todo es cuestión de pasión, soy un gran aficionado al deporte motor", respondió Marco al medio galo ante un futuro en las carreras por cuestiones de la edad. “Me encantan las carreras y me encanta ganar. Y además, no hago trabajos que me pongan nervioso. Me siento bien y mientras mi salud me lo permita y no me despidan, seguiré aquí”.

Las labores de Helmut Marko no solo involucran al equipo de Fórmula 1, también debe estar pendiente de las futuras estrellas del programa de desarrollo, de donde el equipo ha obtenido pilotos como Sebastian Vettel o Max Verstappen.

Ante esta situación también se le pidió a Marco que nombrara lo mejor del programa junior de Red Bull. A pesar de que el tetracampeón del mundo Sebastian Vettel es el más galardonado, Marco nombró a Max Verstappen.

"Nuestro mejor piloto en la historia del equipo es Max", dijo Marko. “Es el que puso fin al dominio de Mercedes que ha durado desde 2014. Es estupendo ver a tu pupilo vencer al siete veces campeón del mundo (Lewis Hamilton)”.

“Su padre, Jos, empezó a entrenar a su hijo desde los cuatro años. Fue muy duro para él, pero funcionó. Ahora toda la familia está orgullosa de su hijo. Sólo tiene 24 años y ya es un campeón. Todo lo demás será sólo un extra", exclamó el austriaco.

Por ahora, todo indica que Marko tiene la intención de quedarse al menos hasta que Verstappen finalice su gran contrato con Red Bull que prolonga su relación hasta el final de la temporada 2028 dentro de la Fórmula 1.