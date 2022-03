Red Bull asume la culpa por una orden errónea a Verstappen

Cargar reproductor de audio

Verstappen ocupó la segunda posición durante el primer stint de la carrera en Baréin, cayendo casi cuatro segundos detrás del líder, Charles Leclerc, antes de entrar en boxes al final de la vuelta 14.

Leclerc respondió entrando en boxes una vuelta más tarde, pero Verstappen logró acortar la brecha, lo que llevó a una apretada batalla rueda a rueda entre los dos pilotos durante las siguientes vueltas.

Verstappen volvió a entrar en boxes antes en la segunda ronda de paradas, pero esta vez no pudo recortar lo suficiente la distancia con Leclerc, lo que provocó un enfado por radio del campeón del mundo.

"Son dos veces que me he tomado con calma la (vuelta de) salida y no he estado delante", dijo Verstappen. "Nunca, nunca voy a volver a hacer eso".

Marko dijo a Motorsport.com en el paddock de Bahréin después de la carrera que Red Bull subestimó la potencia del undercut, por lo que le dijo a Verstappen que gestionara su ritmo.

"En realidad, a Max le dijeron que se contuviera durante sus salidas de pista", dijo Marko.

"Si hubiera conducido a un ritmo normal, habría estado delante de Leclerc. Y cuando estás delante, es una historia completamente diferente".

"Pero nuestra degradación de los neumáticos era increíblemente superior a la de Ferrari y la potencia del motor Ferrari era también muy impresionante. Pero aun así, si Max hubiera estado delante de Leclerc, quizá la historia hubiera sido diferente".

Preguntado sobre si la lenta salida fue un error de Red Bull o de Verstappen, Marko dijo: "Fue todo por la estrategia de nuestra parte. Así que fue un error nuestro, no de Max".

Verstappen finalmente se retiraría de la carrera a tres vueltas del final por un problema con la bomba de combustible, marcando un comienzo decepcionante para su defensa del título de F1.

Max Verstappen retired two laps before the end with a fuel pump issue. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

El director del equipo Red Bull, Christian Horner, dijo que "siempre es un equilibrio" juzgar lo que se debe presionar al principio de un stint, pero pensó que Ferrari habría tenido el ritmo para ganar de todos modos.

"El problema es que siempre es un equilibrio, lo que sacas del neumático al principio del stint, lo pierdes más tarde", dijo Horner.

"Creo que subestimamos el undercut, pero creo que Ferrari tenía el ritmo hoy y que si hubiéramos conseguido esa posición en pista, habrían hecho el adelantamiento. Simplemente no tuvimos ese ritmo hoy".

Verstappen se expresó por la radio del equipo durante toda la carrera en Bahréin, quejándose de la estrategia antes de informar más tarde de un problema con su dirección que hacía que el coche se sintiera como un "robot".

"No me contengo, digo lo que pienso en el coche y no estaba contento con lo que estábamos haciendo o con el equilibrio del coche o con la estrategia", dijo Verstappen.

"No estaba necesariamente dirigido a GP (Gianpiero Lambiase, su ingeniero de carrera), tengo una muy buena relación con él".

"Pero, por supuesto, él es el único con el que puedo hablar. Tenemos que analizar bastantes cosas".

Información adicional por Adam Cooper