Red Bull y el curioso argumento para evitar que otro equipo entre a F1

La convocatoria de ofertas de la FIA para traer uno o dos nuevos equipos a la Fórmula 1 está dando mucho que hablar por el aspecto económico. Sin embargo, hay otro aspecto, esta vez logístico, que no debe pasarse por alto.

Según Christian Horner, jefe de Red Bull Racing, muchos circuitos podrían carecer de espacio o infraestructuras suficientes si la parrilla acogiera en el futuro a 11 o 12 equipos, como prevé el reglamento.

Los futuros equipos candidatos tienen hasta el 15 de mayo para presentar sus solicitudes a la FIA, con la perspectiva de entrar en la F1 entre 2025 y 2027 si el proceso les permite seguir adelante. La llegada de un nuevo competidor no es necesariamente vista con buenos ojos por los equipos existentes, que tendrían entonces que revisar el reparto de los beneficios económicos. Así que Red Bull ha presentado un nuevo argumento.

"Con la forma en que se ha desarrollado la Fórmula 1, si nos fijamos en el pitlane, por ejemplo aquí [en Miami] o en algún lugar como Mónaco o Zandvoort, o algunas de las pistas a las que vamos, ¿dónde podríamos acoger a un undécimo equipo?", preguntó Christian Horner el pasado fin de semana en Miami.

"En sí, sólo desde un punto de vista operativo, ¿dónde ponemos los camiones? Creo que sería increíblemente difícil dar cabida a un undécimo equipo dada la evolución actual de la F1".

Los que están a favor de un nuevo equipo siempre son minoría en el paddock, pero Zak Brown es uno de los que está a favor desde hace tiempo. Sin embargo, el jefe de McLaren insiste en que es necesario elegir un candidato que pueda mostrar un historial de éxitos, citando el éxito de Haas, que llegó en 2016.

"El único equipo creíble y viable que he visto en los últimos 10 años es Haas", dijo sobre los nuevos planes. "Así que hay que asegurarse de que si alguien ficha, es porque realmente puede hacer lo correcto. En mi experiencia, y en varias formas de automovilismo, hay muchos soñadores. Lo que no queremos, por el bien de la F1, es que un equipo llegue, subestime lo que hay que hacer y dos años después no esté ahí. Me quito el sombrero ante Haas por el compromiso que ha asumido y sigue asumiendo. Necesitamos más equipos así".