Red Bull debuta en un F1 a su protegido mientras evalúa la alineación de pilotos de Racing Bulls

Red Bull le ha dado a Nikola Tsolov su primera prueba de Fórmula 1 mientras continúa evaluando sus opciones para su alineación de pilotos de 2027 en RB.

El actual líder del campeonato de Fórmula 2 completó 690 km en un VCARB 02 – el coche de F1 de 2025 de Racing Bulls – en Imola el jueves como parte del programa de pruebas de coches anteriores (TPC) del equipo, que dio a Red Bull la oportunidad de evaluar a su júnior en maquinaria de gran premio por primera vez.

"Hoy fue un paso realmente positivo para Nikola," dijo el director del equipo Racing Bulls, Alan Permane. "Se adaptó rápidamente al coche y mostró la compostura que quieres ver en un piloto que se sube a un coche de F1 por primera vez.

"La salida forma parte del plan de desarrollo continuo que el equipo lleva a cabo para sus pilotos júnior, dándoles las herramientas, el kilometraje y el entorno para desarrollarse. Hemos visto una y otra vez lo que esta vía puede producir, y son días como hoy los que forman parte de cómo seguimos construyéndola."

Tsolov aspira a convertirse en el primer piloto búlgaro de F1, pero se enfrenta a una dura competencia para desplazar a Liam Lawson o Arvid Lindblad de la alineación de Racing Bulls.

"Primer día de TPC en un coche de Fórmula 1 completado, y estoy súper contento con cómo fue hoy," dijo Tsolov. "Disfruté muchísimo cada vuelta y es difícil poner en palabras lo que significa tener por fin esta oportunidad.

Nikola Tsolov, Racing Bulls Photo by: Red Bull Content Pool

"Muchísimas gracias a VCARB y al Red Bull Junior Team por creer en mí y darme esta oportunidad. Es algo por lo que he estado trabajando toda mi vida, así que finalmente vivirlo es bastante increíble.

"Todavía no creo haber comprendido completamente lo que logramos hoy, pero disfruté cada vuelta y espero tener la oportunidad de sumar algunos kilómetros más pronto."

A principios de esta semana, Lawson volvió a la acción con Red Bull en una prueba de neumáticos de Pirelli, recién llegado de actuar como sustituto del lesionado Isack Hadjar en el GP de Países Bajos.

Lawson asumió las funciones de piloto el miércoles para Red Bull antes de ceder el volante al vigente campeón de Super Fórmula y piloto de pruebas y reserva de Racing Bulls, Ayumu Iwasa, el jueves. El neozelandés completó 116 vueltas con un mejor tiempo de vuelta de 1m22.297s, mientras que Iwasa hizo 117 vueltas con un mejor tiempo de 1m23.414s.

Audi y McLaren se unieron a Red Bull en la prueba de neumáticos de Pirelli en la sede del GP de Toscana de 2020, con el equipo británico rodando tanto el miércoles como el jueves, mientras que Audi lo hizo solo el jueves.

Oscar Piastri completó 93 vueltas con un mejor tiempo de 1m21.358s el miércoles, mientras que el ganador del GP de Países Bajos, Lando Norris, registró 115 vueltas con un mejor tiempo de 1m21.899s. Hulkenberg completó 121 vueltas para Audi el jueves con un mejor tiempo de vuelta de 1m24.012s.

La prueba de neumáticos de Pirelli se centró en desarrollar los tres compuestos más duros de la gama de 2027.