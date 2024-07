Red Bull ha presentado la decoración especial de su monoplaza para el GP de Gran Bretaña 2024 de F1, donde el rojo gana más protagonismo en el coche de Max Verstappen y Sergio Pérez.

En Silverstone, la cuna de la F1 (allí se disputó la primera carrera del mundial en 1950), el RB20 lucirá el diseño Stallion Red, la primera de las tres decoraciones diseñadas por fans esta temporada en su iniciativa "REBL CUSTMS". Esta, en concreto, la diseñó un aficionado tailandés (Chalaj Suvanish) inspirándose en diseño del Red Bull en los test de pretemporada de 2015, una decoración que se llamó The Camo Bull. Al igual que otros candidatos, el ganador pasó por el programa digital de Red Bull apoyado por su patrocinador principal Oracle, "The Paddock", y presentó su diseño en dicha herramienta.

Todas las fotos de la decoración del Red Bull RB20 para el GP de Gran Bretaña

Como ves, hay detalles de pintura en rojo por todo el monoplaza, desde los pontones hasta el alerón delantero y los endplates, sobre el clásico fondo azul del equipo.

"Utilicé el rojo en el diseño del coche para representar el espíritu y la fuerza representados en el logo de Red Bull y me inspiré en la forma en que se utilizan las pinturas de parafina en las pruebas aerodinámicas. Me encanta ver ganar a Oracle Red Bull Racing y no puedo describir cómo me sentiría viéndoles ganar con mi decoración", explicó el autor.

La nueva imagen no se limitará al coche, ya que Red Bull ha anunciado que el box y las redes sociales también lucirán los nuevos colores, al igual que los monos de sus pilotos, Verstappen y Pérez.

"Tras el éxito de nuestras decoraciones personalizadas por los aficionados el año pasado, estamos orgullosos de volver a utilizar otras diseñadas por los fans en nuestros coches para 2024", dijo Christian Horner. "REBL CUSTMS dio a nuestros fans más fieles un lienzo muy especial con el RB20 y The Paddock dio vida a su visión. Nuestros aficionados están en el corazón de todo lo que hacemos, y estoy encantado de que puedan desempeñar un papel tan importante en nuestro viaje".

"He echado un vistazo a todos los proyectos que hemos recibido y es increíble ver el ingenio y la creatividad de los miembros de The Paddock llevados a la vida de una manera tan expresiva. En nuestra 20ª temporada en la categoría, es un perfecto homenaje a los años pasados y estoy deseando ver el Red Bull salir a la pista en Silverstone este fin de semana".

Red Bull presentará otras decoraciones especiales diseñadas por fans en Singapur y Austin, en septiembre y octubre.

El equipo de las bebidas energéticas no es el único que lucirá una decoración especial, ya que el día anterior Williams mostró su diseño para Silverstone, con una gran bandera británica (la Union Jack) y el nombre de todos los trabajadores del equipo.

Aunque Red Bull compite bajo bandera austriaca, su fábrica está en Inglaterra, por lo que junto a Williams, Aston Martin, McLaren o Mercedes serán equipos locales este fin de semana.