Red Bull presenta decoración especial del RB19 para el GP de Estados Unidos

Tras anunciar una convocatoria para los aficionados de hacer el diseño especial del monoplaza de Red Bull Racing para la carrera en Austin, el equipo de las bebidas energéticas dio a conocer al ganador de la decoración que llevará el RB19 de Sergio Pérez y Max Verstappen.

Decenas de miles de aficionados se inscribieron en The Paddock, para participar en la campaña que convocó Oracle, patrocinador principal de la escudería y donde se presentaron más de 2000 diseños únicos, que fueron revisados individualmente por Oracle Red Bull Racing y los mejores diseños se sometieron a votación en The Paddock, donde casi 25 mil aficionados votaron para decidir al ganador. Al final, el argentino Franco Cavallone se llevó el primer lugar, con su diseño inspirado en la bandera Lone Star de Texas.

El diseño ganador de Franco se caracteriza por sus atrevidas líneas rojas, blancas y azules a lo largo del chasis y los alerones delantero y trasero del RB19, así como por sus ornamentadas estrellas tejanas. El diseñador gráfico de 39 años originario de Capitán Bermúdez, Argentina, quedó cautivado por Make Your Mark Miami, mientras asistió a la carrera en mayo, y se inspiró en el diseño ganador de su compatriota Martina Andriano. Con los colores de Miami, donde el RB19 logró un doblete, con Max y Checo en el podio.

Decoración del Red Bull RB19 para el GP de Estados Unidos Photo by: Red Bull Content Pool

Franco viajó a Austin esta semana para ver su decoración en persona, en un exclusivo evento de presentación. Y estar en la pista para pasar un fin de semana con los Campeones del Mundo y ver el RB19 en persona, decorado con su diseño.

El ganador de "Make Your Mark Austin", Franco Cavallone, declaró: "En el momento en que me dijeron que había ganado fue una montaña rusa de emociones, estaba muy feliz. Recuerdo que cuando me enteré de Make Your Mark, estaba viendo la segunda sesión de entrenamientos del GP de Miami -era la primera vez que asistía a una carrera- y me enteré de que la decoración del Oracle Red Bull Racing había sido diseñada por una aficionada argentina, como yo. Cuando volví a mi hotel, investigué sobre la competición, me inscribí en The Paddock y empecé a diseñar allí mismo mi decoración para Austin".

Las imágenes de la decoración del RB19 para el GP de Estados Unidos

