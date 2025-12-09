La estrategia "inteligente" de McLaren le complicó la vida a Red Bull en Abu Dhabi

Laurent Mekies ha elogiado la estrategia de McLaren para el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1, ya que dejó a su equipo Red Bull ante una decisión difícil para Max Verstappen.

Después de clasificar tercero, Oscar Piastri arrancó con neumáticos duros para el primer stint de la carrera, a diferencia de los medios de Verstappen y Lando Norris. Esto significó que Piastri permaneciera en pista más tiempo, y una posible intervención del coche de seguridad en el momento adecuado incluso podría haberlo ayudado a ganar.

La mayoría de las estrategias recomendadas por Pirelli contemplaban un primer stint con medios, y Red Bull admitió que le sorprendió que McLaren se arriesgara voluntariamente a que Piastri perdiera terreno al inicio con el compuesto duro.

"Fue bastante inteligente de su parte", dijo el jefe del equipo, Mekies. "Les dio muchas opciones y, en definitiva, nos dio dos escenarios para pelear por la victoria. Así que sí, no lo esperábamos."

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Team Principal Photo by: Erik Junius

Piastri incluso superó a su compañero Lando Norris, que luchaba por el título, para situarse segundo en la primera vuelta, antes de que su stint inicial muy largo impidiera que Verstappen empleara tácticas de ralentización para poner en peligro la carrera de Norris.

Si Piastri ganaba, Verstappen habría perdido el título sin importar lo que le ocurriera a Norris, así que no podía permitirse reducir el ritmo mientras el australiano lideraba.

La única oportunidad que tuvo Verstappen de emular el intento de Lewis Hamilton en 2016 de compactar el grupo llegó justo después de que Piastri parara. Sin embargo, cambiar los neumáticos del Red Bull en la vuelta siguiente habría conllevado el riesgo de perder el liderato ante el australiano si la parada no salía perfecta.

Al final, Red Bull consideró que tenía más que perder haciendo una parada y comprimiendo al pelotón que manteniendo a Verstappen en cabeza y esperando que Norris pudiera perder otra posición de alguna manera.

Consultado sobre una posible parada, Mekies dijo: "Era posible hacerlo. No sentíamos que fuera la opción correcta para nosotros.

"Quiero decir, habríamos renunciado a una ventaja bastante grande al hacerlo. Y no creímos que jugar tácticamente nos diera un beneficio hoy en las situaciones en las que estábamos. Así que elegimos seguir en pista para maximizar la ventaja que teníamos y concentrarnos en ganar la carrera.

"Como dijimos, ya sabes, no podemos controlar lo que ocurre detrás de nosotros. Así que discutimos esa opción, pero nos mantuvimos en nuestro plan."