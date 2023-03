Por qué el dominio de Red Bull debe preocupar a la F1

Cargar reproductor de audio

Las consecuencias del Gran Premio de Bahréin fueron sobre todo de preocupación. La Fórmula 1 tuvo que tomar nota del hecho de que sigue siendo un deporte y como tal tiene un contexto altamente impredecible, una variable que no forma parte del mundo del espectáculo al que a menudo se ha comparado en los últimos tiempos.

El temor de Liberty Media, de los promotores que acogen las próximas 23 carreras del calendario, y de los propios medios de comunicación, es que 2023 se convierta en una larga procesión de Red Bull Racing al frente. No es una certeza, porque tratándose de un deporte, la Fórmula 1 ha visto en el pasado (incluso en el pasado reciente) que las jerarquías a principios de año no fueron tal y como se mostraron en las clasificaciones finales.

El 1-2 de Max Verstappen y Sergio Pérez, sin embargo, es de los que asustan a sus rivales y a quienes prometían un campeonato apasionante y reñido, posiblemente hasta Abu Dabi. El domingo por la noche, en la ola del pesimismo, ya había quien apostaba por la celebración del tercer título mundial de Max al final del Gran Premio de Singapur.

Max Verstappen y Sergio Pérez dominaron en Bahréin. Photo by: Red Bull Content Pool

Sin embargo, este momento sirve para que las distintas estructuras que operan en la Fórmula 1 vuelvan a asumir su papel. En los dos últimos años, muchos han sido celebrados como los artífices del auge que está experimentando el "Circo", desde la popular serie Drive to Survive, a la regulación del límite presupuestario, pasando por la apertura en las redes sociales, etcétera. Pero el mayor anuncio que contribuyó a despertar un interés sin precedentes por la Fórmula 1 fue el Campeonato del Mundo de 2021.

El feroz duelo entre Hamilton y Verstappen, la lucha entre Red Bull y Mercedes tanto dentro como fuera de la pista, han sido el guión perfecto para recuperar a viejos aficionados y, sobre todo, para crear otros nuevos.

El resto es una caja de resonancia que es muy útil, pero que no puede hacer nada si no hay salsas varias para ofrecer. El domingo por la noche, la Fórmula 1 se dio cuenta de que no hay nadie para crear el espectáculo salvo la pista, y en ausencia de la descarga de adrenalina que sólo el desafío deportivo puede garantizar, los magos del marketing y las redes sociales pueden hacer muy poco.

Fernando Alonso sumó atractivo a una carrera sin emoción en la pelea por la victoria. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Puede que haya algún aspecto saludable en devolver a todo el mundo a la tierra, y recordarles que la Fórmula 1 no es Drive to Survive, aunque a algunos les gustaría que lo fuera. En el vuelo de regreso de Bahrein, una persona con información privilegiada comentó la situación actual de la siguiente manera:

Promocionar la Fórmula 1 es un poco como vender vino de buenos viñedos. Básicamente sabes que el producto es bueno, pero lo que afecta a la añada son las condiciones meteorológicas, la alternancia de sol y lluvia, que son cruciales para el equilibrio de las plantas, y hay que tener en cuenta que habrá añadas mejores que otras.

"Lo mismo pasa con la Fórmula 1, no es una obra de teatro con su guion escrito, es un deporte, y por suerte no es predecible lo que va a pasar, para bien o para mal. Lo que vimos en 2021 fue algo extraordinario, que será recordado durante mucho tiempo, pero nunca será la norma".

Hay, sin embargo, un término medio entre la emoción de la temporada 2021 y un mundial deslucido por la superioridad técnica. Es cierto que lo que se vio el domingo en Sakhir aniquiló a la competencia, pero precisamente porque la Fórmula 1 es un deporte no hay que sacar conclusiones precipitadas.

Las respuestas vendrán de Yeda, Melbourne y Bakú. Incluso los magos de las estrategias de comunicación tendrán que esperar a lo que diga la pista, el único lugar acreditado para escribir guiones en el automovilismo.

