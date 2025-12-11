Red Bull y dónde perdieron los dos puntos del campeonato de Verstappen

Al final, fue solo un abrir y cerrar de ojos: a Max Verstappen se le escapó su quinto título mundial por solo dos puntos. Pero apenas hubo signos de gran decepción en Red Bull tras el Gran Premio de Abu Dabi , que el holandés ganó para redondear la temporada.

"No creo que debamos empezar a hacer una lista de circunstancias en las que podríamos haber sumado esos dos puntos", subrayó el jefe del equipo, Laurent Mekies. La tentación sería grande: ¿Fue quizás el incidente en Barcelona?

¿Fue el mal resultado en Hungría el factor decisivo? O perdió Verstappen su quinto título en la primera vuelta del Gran Premio de Austria? "Probablemente lo haremos internamente, de forma que aprendamos de nuestros errores", dice Mekies.

"Pero no tenemos que esperar hasta el final del campeonato para hacerlo. El francés subraya que el equipo ya aprende de sus errores durante la temporada. "Pero esos dos puntos podrían estar en cualquier parte".

Red Bull celebra la victoria en lugar de quedarse sin mundial

"Lo importante es que nosotros, como grupo, demos la vuelta a las cosas como lo hicimos", afirma el jefe del equipo Red Bull, recordando la fuerte remontada de Verstappen después de que estuviera a más de cien puntos de la cabeza de la clasificación tras el Gran Premio de Holanda.

Por eso, el foco de atención tras el final en Abu Dabi no está en el título mundial perdido. "Creo que lo primero en lo que nos fijamos es en ganar la carrera. Una victoria es una victoria", subraya Mekies. "Eso ya es difícil. Así que una victoria de carrera, una pole dominante, básicamente un ritmo de carrera dominante en una pista difícil".

Para el equipo, que "ha trabajado mucho en este coche, esto es muy significativo", añade el jefe de equipo. Porque a diferencia de la victoria en Qatar, que se debió a un error de estrategia de McLaren, el triunfo en Abu Dhabi fue realmente reñido y merecido.

Por qué la victoria de Abu Dhabi es tan importante para Red Bull

"Y terminar con una nota tan positiva, una carrera limpia, es el factor decisivo para nosotros. Cuando miras atrás en la temporada, creo que el cambio ha sido sensacional. La gente de casa, los hombres y las mujeres, deberían estar orgullosos de lo que se ha conseguido."

Max Verstappen gana el final de temporada, pero no el título mundial Foto: LAT Images

"No creo que algo así haya ocurrido muy a menudo en los últimos años o décadas. Y eso es lo que estamos viendo", dice Mekies. "Nos permite entrar en el invierno con un cierto nivel de confianza en nuestras herramientas, en nuestros métodos, en nuestros planteamientos, y eso es importante".

El ingeniero cree que algo de esto puede incluso aplicarse a las nuevas normas(¡que cambiarán en 2026!) del año que viene. "En cualquier caso, es un gran estímulo para el departamento técnico ver el nivel de rendimiento del coche al final de una temporada como esta".

Por qué Red Bull volvió a ser competitivo de repente

"Ya teníamos confianza en nuestra gente porque creemos que tenemos el mejor talento". Ahora esta confianza se había trasladado también a los métodos y herramientas que Red Bull utilizaba. Sin embargo, la vuelta al éxito tenía una sencilla razón.

"En última instancia, encontramos un punto dulce para este coche", revela el jefe del equipo Red Bull. "Resultó increíblemente difícil encontrarlo para cada circuito, cada compuesto de neumáticos y cada condición meteorológica". En Abu Dhabi, el equipo volvió a "conseguirlo a la perfección".

"Ya hemos visto unas cuantas veces que cuando damos [con el punto óptimo], somos capaces de luchar por la victoria", recordaba Mekies el domingo después de la carrera. "Hoy ha sido incluso un poco mejor". Pero al final, siguió sin ser suficiente para ganar el campeonato del mundo.