Fórmula 1

Red Bull elogia a Tsunoda pese a dejarlo sin asiento para la F1 2026

Laurent Mekies colmó de elogios a Yuki Tsunoda mientras Red Bull anunciaba a su sucesor Isack Hadjar.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:
Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

El director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, elogió con énfasis las habilidades de Yuki Tsunoda como piloto de Fórmula 1 al anunciarse su descenso a un rol de piloto de pruebas y reserva para 2026.

Isack Hadjar se unirá a Max Verstappen en Red Bull tras una prometedora temporada debut en F1 con Racing Bulls, mientras que Tsunoda estaba considerado para acompañar al novato Arvid Lindblad en el equipo con base en Faenza, pero perdió ese lugar frente al titular Liam Lawson.

A Tsunoda no lo ayudó su pésimo campeonato 2025, tras haber reemplazado a Lawson en Red Bull después de los dos primeros grandes premios, tan catastrófica había sido la forma inicial del neozelandés. El piloto japonés fue ampliamente superado por Verstappen tanto en clasificación como en carrera, al punto de que sólo ha sumado 30 puntos en Red Bull, mientras que el neerlandés llega a un desempate a tres por el título con un total de 396.

"Yuki ha corrido con los colores de Red Bull durante siete años y he tenido el placer de trabajar con él en ambos equipos de Red Bull", dijo Mekies. "En sus cinco temporadas hasta ahora en la Fórmula 1, Yuki ha madurado hasta convertirse en un piloto completo, bueno a una sola vuelta los sábados y capaz de salidas excepcionales y de un excelente manejo en carrera los domingos."

Max Verstappen, Red Bull Racing, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team, Laurent Mekies, Alpine

Max Verstappen, Red Bull Racing, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team, Laurent Mekies, Alpine

Photo by: Marco Bertorello / AFP via Getty Images

La elección de palabras es importante aquí. Tsunoda es "capaz" de las hazañas mencionadas. En otras palabras, Mekies es consciente de ese enorme potencial, pero el rendimiento de su piloto no ha estado de manera consistente a ese nivel.

El reconocimiento algo más renuente de Mekies al ritmo de Tsunoda a una vuelta —simplemente "bueno"— llega cuando está 25-1 abajo frente a Verstappen en clasificación, lo que se traduce en 21-0 en sesiones que no son sprint.

Retratar a Tsunoda como un "piloto completo" se vuelve, por lo tanto, contradictorio.

"Todos en el deporte coincidirían en que es imposible no querer a Yuki, su personalidad es contagiosa y se ha convertido en una parte muy especial de la familia Red Bull", añadió el francés. "En nombre de todos en Red Bull, le agradezco por lo que ha aportado hasta ahora y sabemos que proporcionará un apoyo invalorable a los proyectos de 2026 de cara al futuro."

