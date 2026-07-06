Red Bull admite la frustración de Verstappen tras otro peligroso fallo del alerón trasero

Max Verstappen tuvo una larga lista de quejas después del Gran Premio de Gran Bretaña, donde su Red Bull hizo un trompo y se salió a la grava en la curva Stowe a seis vueltas del final.

Verstappen estaba en la lucha por el tercer puesto en ese momento, pese a lidiar durante toda la carrera con un mal equilibrio de manejo, problemas de despliegue eléctrico y de caja de cambios.

Después expresó su frustración, no solo por el fallo del alerón que lo sacó de la pista, sino también por la decisión del equipo de no cambiar el motor, aunque él había señalado problemas importantes con él tras la clasificación del sábado.

"Mira, tiene razón en no estar contento", dijo el jefe de Red Bull, Laurent Mekies. "Es muy desagradable para los pilotos que el coche les falle en curvas de alta velocidad en dos carreras consecutivas, aunque sea por dos razones diferentes.

"Y también es, en una escala mucho menor, extremadamente desagradable para nosotros como grupo enviar a nuestros pilotos a la trampa de grava. Así que tiene razón en estar descontento.

"No tengo ninguna duda de que, como equipo, pondremos en marcha lo necesario para que eso no vuelva a ocurrir, aunque hoy no hayamos logrado hacerlo, y nos lo tomamos tan en serio como se puede."

Verstappen había estado luchando con George Russell, de Mercedes, quien finalmente terminó segundo. Photo by: Getty Images

El alerón trasero de Red Bull ha sido el foco de la intriga desde que Verstappen se estrelló durante la clasificación del Gran Premio de Austria del fin de semana pasado en el Red Bull Ring, donde se atribuyó el trompo a una transición retrasada al salir del Modo Línea Recta (SLM, según su sigla en inglés).

La aerodinámica activa, en la que los flaps de los alerones delantero y trasero pueden ajustarse para reducir la resistencia en zonas SLM designadas de la pista, se introdujo esta temporada para reducir la demanda sobre las limitadas reservas de energía eléctrica del motor.

Pero está en la naturaleza del flujo de aire que no vuelva a adherirse instantáneamente a las superficies del alerón cuando se desactiva la aero activa al final de la zona SLM, lo que puede provocar un periodo transitorio de inestabilidad en el coche a medida que cambian el equilibrio de carga aerodinámica y las cargas de los neumáticos.

En el fin de semana del Gran Premio de Miami, Red Bull introdujo un llamado ‘alerón Macarena’, similar a un concepto ya mostrado por Ferrari, pero desarrollado de forma independiente. Con este, todo el plano superior del alerón trasero gira aproximadamente 180 grados en lugar de ser empujado o tirado hacia un ángulo de ataque más plano.

Se cree que el diseño ofrece una ventaja de rendimiento útil, pero el mecanismo de accionamiento es bastante más complicado, y el paso del aire alrededor del plano del alerón bastante más tortuoso durante su fase de rotación.

"Sin duda entendemos lo que ocurrió en el Red Bull Ring", dijo Mekies. "No voy a entrar en detalles porque no creo que fuera correcto, pero entendemos el fallo.

Laurent Mekies, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Max Slovencik / Getty Images

"Y sí, según el análisis inicial de hoy, hemos sufrido un tipo de fallo diferente. Eso no lo hace mejor. Está claro que, en la sucesión de acontecimientos, que el fallo sea diferente o no realmente no importa. Vamos a revisar toda el área para asegurarnos de no dejar ninguna posibilidad de que eso vuelva a ocurrir.

"Ya hemos disputado bastantes carreras con ese concepto. Es demasiado pronto en el análisis para establecer si es un problema del concepto o de otra cosa. Pero, sin duda, no vamos a dejar piedra sin remover al respecto y tenemos todas las opciones abiertas."

Pero Verstappen no se apaciguará fácilmente.

"Un fallo diferente, digamos, pero el mismo resultado", dijo. "Así que otra vez, al entrar en la curva, el alerón trasero no se adhiere completamente y pierdes mucha carga aerodinámica por eso: simplemente haces un trompo y te sales de la pista.

"En ese punto es muy peligroso, porque realmente puedes hacerte daño: dos veces. Tuve suerte en Austria, tuve suerte aquí, pero por eso te hartas de verdad."

También cuestionó la decisión de no cambiar el motor ni la configuración del coche, aunque eso habría supuesto tener que salir desde el pitlane.

"Quería salir desde el pitlane", dijo. "Quizá ellos confiaban en arreglarlo [los problemas de despliegue del motor], cosa que yo no."

Verstappen ha sido crítico a lo largo de la temporada. Photo by: Getty Images

Mekies respondió diciendo que si Verstappen hubiera salido desde el pitlane no habría estado en la lucha por el tercer puesto. "Después de la clasificación, estaba claro que no estábamos muy contentos con el equilibrio del coche, por decirlo suavemente", explicó.

"Cambiar la configuración del coche simplemente significaría salir desde el pitlane. Y aunque sabíamos que no iba a ser agradable afrontar la carrera con un equilibrio muy imperfecto, aun así sentimos que nos daría mejores resultados que salir desde el pitlane con quizá algo mejor.

"Ahora bien, es algo que hemos hablado con Max. Acepto completamente que él pueda tener una sensación diferente y él es quien conduce el coche, así que es lo que hay.

"Pero al final del día, hoy hubo aprendizajes importantes. Como él señala, el coche probablemente se sintió similar a lo que tuvo ayer, así que alcanzamos las limitaciones que sabíamos que teníamos ayer.

"No estoy completamente seguro de que pudiéramos haber sido terceros en pista —antes de que ocurriera el fallo— si hubiéramos salido desde el pitlane."

Fotos del GP de Gran Bretaña - Domingo