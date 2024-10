Red Bull es el equipo que tiene el dispositivo de la polémica en la F1

Las especulaciones sobre la posibilidad de que un equipo explotara una forma de subir y bajar la altura de su quilla delantera estallaron en la víspera del Gran Premio de Estados Unidos, cuando la FIA reveló que estaba imponiendo medidas drásticas al respecto.

El organismo rector dijo que, a raíz de las preocupaciones expresadas por los equipos sobre la posible explotación por parte de un rival de las normas del parque cerrado para ajustar su altura de pilotaje entre la clasificación y la carrera, se estaban introduciendo nuevos procedimientos a partir del fin de semana de Austin.

Una forma de hacerlo sería mediante la colocación de sellos en los dispositivos que se pueden ajustar para alterar la altura de pilotaje de la quilla delantera para garantizar que no se puedan mover.

Cuando los equipos se reunieron en Austin para la carrera de F1 de este fin de semana, quedó claro que el foco del asunto giraba en torno al equipo Red Bull.

Las fuentes sugieren que los competidores habían sido alertados en el Gran Premio de Singapur sobre la especulación de que la escudería con sede en Milton Keynes tenía una forma de ajustar la altura de su quilla delantera mediante un cambio de configuración en un componente en una zona accesible desde el cockpit.

Esto se descubrió gracias a que Red Bull tuvo que publicar los detalles del diseño de ese elemento en los servidores de la FIA como parte de la normativa que gira en torno a las piezas de código abierto.

Se ha sugerido que este dispositivo tenía una serie de configuraciones que podían ser ajustadas por un mecánico para ayudar a alterar la altura de la suspensión.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, in the pits during FP3

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images