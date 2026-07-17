Red Bull espera que su alerón "Macarena" vuelva en la carrera de Hungría

Red Bull tiene la intención de volver a introducir su alerón trasero giratorio en el RB22 en el Gran Premio de Hungría de la próxima semana, según ha anunciado el director técnico Pierre Wache.

Introducido por primera vez por Ferrari en el marco del nuevo reglamento de Fórmula 1, el alerón giratorio —que mejora el rendimiento en línea recta cuando se encuentra en modo recto— fue adoptado por Red Bull en el Gran Premio de Miami.

Sin embargo, después de que Max Verstappen sufriera dos accidentes en las dos últimas pruebas —en la clasificación del Red Bull Ring y en la carrera de Silverstone—, Red Bull acudió al Gran Premio de Bélgica de este fin de semana con su alerón trasero original y convencional.

Aun así, esto no supone el final de la historia para la mejora que Verstappen calificó de "superpeligrosa", ya que Red Bull está estudiando cómo hacer que su uso sea seguro —posiblemente ya en la prueba de Hungaroring—.

"Se trata de un problema mecánico que detectamos tras el accidente de Silverstone", explicó Wache. "Lo estamos solucionando; estamos intentando demostrar que es a prueba de fallos antes de montarlo en el coche, y debería estar listo para Budapest".

Pierre Wache, director técnico de Oracle Red Bull Racing Foto: Mark Thompson / Getty Images

Al ser preguntado sobre si el problema había quedado claro tras la carrera de Austria, Wache insistió: "Después de Silverstone, ahora está claro. Hemos examinado el alerón y sabemos lo que pasó, sabemos cómo solucionarlo. Solo se trata de asegurarnos de que esté listo y a prueba de fallos".

El francés reconoció que el actuador del alerón formaba parte del problema y explicó que el asunto se había discutido con la FIA, dado que se trata de una cuestión de seguridad.

"Les hemos demostrado lo que hemos hecho", añadió a continuación.

Por su parte, Verstappen lideró la primera sesión de entrenamientos libres en Spa-Francorchamps antes de quedar tercero en la segunda sesión, a casi medio segundo del líder, Kimi Antonelli, con Lando Norris, de McLaren, entre ambos.

"Es un buen punto de partida, pero aun así, no estoy seguro de que esté contento por lo que he oído", dijo Wache refiriéndose a Verstappen. "Pero todavía tenemos mucho que mejorar en cuanto al equilibrio, especialmente en las tandas cortas y quizá también en lo que respecta al desgaste de los neumáticos, sin duda".