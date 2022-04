Red Bull espera que Ferrari sufra con el porpoising en Australia

Cargar reproductor de audio

Max Verstappen fue superado por su gran rival Charles Leclerc en la clasificación del Gran Premio de Australia. El piloto de Ferrari consiguió un mejor tiempo respecto al campeón del mundo en su última vuelta rápida, que a su vez no fue una vuelta perfecta.

"En su primer intento, Max tuvo problemas en la penúltima curva, lo que le hizo perder cuatro décimas", dijo el asesor de deporte motor de Red Bull, Helmut Marko, a Sky Sports F1 Alemania tras la clasificación. Sin embargo, el tiempo de Verstappen de la primera vuelta no habría sido suficiente para la pole position incluso sin el error.

Cuando se le preguntó si Verstappen está tratando de ir más allá del límite para compensar algunos problemas que exhibió en la sesión del sábado, Marko dijo: "Creo que está pasando el límite y lo está intentando demasiado. Pensábamos que con el título de campeón del mundo había cierta calma, pero parece que necesita otro título para no afrontar una sesión de clasificación con tanta presión."

Según Marko, el neerlandés estaba desesperado por la pole position y frenó demasiado tarde, sobrecargando sus neumáticos. El propio piloto de Red Bull también estaba visiblemente descontento tras la clasificación. "No fue suficiente. Durante todo el fin de semana no me he sentido realmente cómodo en el coche", dijo Verstappen.

El segundo puesto sigue siendo un resultado decente y una buena posición de salida para la carrera, pero Verstappen dice que el coche no se adaptó a él "en una sola vuelta". "Simplemente no tenía la confianza en el límite y estaba luchando", añade.

No obstante, el equipo Red Bull es optimista de cara a la carrera del domingo. "Estamos en ello. Todo se resolverá con milésimas y décimas y por eso estamos muy satisfechos con el segundo y tercer puesto", dice Marko respecto al resultado que también obtuvo Sergio Pérez.

La ventaja de la velocidad punta vuelve a ser para Red Bull

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Verstappen quiere analizar a fondo los problemas de la clasificación con el equipo, pero espera que su ritmo de carrera se "estabilice". En la carrera, el juego del gato y el ratón entre el piloto de Red Bull y Leclerc podría continuar, aunque la FIA eliminó una zona de DRS antes de la clasificación para evitar maniobras como las vistas en el Gran Premio de Arabia Saudí.

"Eso es ciertamente una desventaja para nosotros. Sin embargo, volvemos a tener la ventaja de tener una velocidad máxima mucho mayor que la de Ferrari. Tenemos que ver dónde podemos adelantar sin que nos adelanten enseguida", explicó Marko.

Además, el asesor de Red Bull se imagina que Ferrari podría tener problemas de porpoising en la carrera: "Estoy sorprendido, porque los Ferrari todavía tenían bastante ‘rebote’ hoy. Espero que Leclerc pueda seguir viendo con claridad después de la distancia de la carrera".