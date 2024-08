Exclusivo: Red Bull esperaba otro rendimiento del RB20 en la F1 2024

En el receso de verano de la F1, Red Bull sigue liderando los dos campeonatos, ya que Max Verstappen cuenta con una ventaja de 78 puntos entre los pilotos, mientras que la diferencia en el de constructores es de 42 puntos.

El margen se construyó principalmente en las primeras carreras y se redujo considerablemente después. Las cartas se barajan de forma diferente a hace un año, cuando Verstappen dijo en broma que podría llevarse el título de constructores él solo. Desde entonces, la competición liderada por McLaren y Mercedes se ha acercado considerablemente. Verstappen incluso fue un paso más allá en Hungría y cuando le preguntaron cuánto se podía acercar la competencia a Red Bull, respondió: "Hay que darle la vuelta y preguntar cuánto nos podemos acercar a la competencia. En las últimas semanas, no hemos tenido el coche más rápido".

'Esperaba algo más basado en herramientas propias'

Eso dice algo de la progresión de otros equipos, aunque el director técnico de Red Bull, Pierre Waché, reconoció durante una entrevista exclusiva con Motorsport.com que Red Bull también esperaba más del RB20 antes de iniciar la temporada.

A la pregunta de si el coche de 2024 ha estado a la altura de las expectativas hasta ahora, la respuesta del francés fue: "Yo diría que no del todo. Sin duda hemos mejorado el coche en comparación con el año pasado, aunque en algunas áreas no hemos rendido como esperábamos. Especialmente en las curvas rápidas, esperábamos algo más de lo que tenemos ahora. Sin mirar a la competencia, basándonos puramente en nuestras propias herramientas, esperábamos algo más".

Christian Horner, Director del equipo, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Las palabras de Waché plantean la cuestión de si la diferencia entre las expectativas y la realidad está relacionada con la correlación, un tema que se ha debatido más a menudo en los últimos meses.

"Creo que algunos aspectos pueden estar relacionados con la correlación. Usamos un túnel de viento relativamente antiguo y, además, tenemos menos tiempo en el túnel de viento debido a nuestra posición en el campeonato", señala el director técnico en referencia al sistema de desventaja aerodinámica que da al equipo líder menos uso del túnel de viento. "Y también se debe a que estamos en el tercer año del reglamento actual".

Preguntado por los puntos fuertes y débiles del RB20, Waché se ríe: "¡No sé si tenemos otro punto fuerte!". Lógicamente es una broma, palabras con un guiño, ya que al fin y al cabo Verstappen ha cosechado hasta ahora siete victorias con el coche de Milton Keynes.

"Creo que hemos mejorado mucho en curvas lentas y de velocidad media en comparación con el año pasado. Ahora somos -relativamente hablando en comparación con la competencia- ligeramente más débiles en curvas rápidas que el año pasado, cuando fuimos muy buenos en ese aspecto. Por último, seguimos siendo claramente débiles en los bordillos, pero eso también ocurría el año pasado. Con eso, no hemos dado el paso esperado".

No le sorprende la proximidad de la competencia

Aunque Waché explica que a Red Bull le habría gustado ver un poco más del RB20 a juzgar por las simulaciones, no le sorprende que la competencia haya alcanzado a Red Bull tan rápidamente en los últimos meses.

"No, para ser honesto, esperábamos la competencia antes. A principios de 2022 no teníamos el coche más rápido, Ferrari tenía el coche más rápido entonces. Luego esperábamos mucha oposición en 2023, pero no fue así. En 2024, también esperábamos a los demás desde la primera carrera, porque por supuesto el rendimiento que puedes encontrar con las mismas reglas es limitado. Después de un retraso de cuatro o cinco carreras, fueron llegando, pero para ser sinceros, lo esperábamos desde el principio".

La explicación del retraso es doble. En primer lugar, es normal que la competición se acerque con reglamentos estables, aunque, como se ha dicho, Red Bull no ha dado el paso que se esperaba.

"Creo que es una combinación de ambas cosas", continuó Waché. "Las limitaciones de este reglamento son bastante grandes y si mantienes el reglamento estable, entonces está casi garantizado que el resto se acercará".

Esto plantea la cuestión de si Red Bull se está acercando poco a poco al techo de lo que es posible con estas normas.

"El techo de este concepto quizás, pero eso no significa que sea el techo general. En este negocio, uno siempre se inspira en las ideas de los demás. En los dos últimos años, los equipos han tomado sobre todo ideas nuestras, aunque también necesitas que otros encuentren cosas para poder dar un nuevo paso. Eso está empezando a despegar ahora y puede hacer que el techo vuelva a ser un poco más alto".