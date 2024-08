Red Bull no tendrá "una gran solución" en Zandvoort

Tras un fuerte comienzo de temporada, el equipo Red Bull de Fórmula 1 parece cada vez más estancado. A pesar de las numerosas actualizaciones, el rendimiento del RB20 no ha mejorado realmente, mientras que la competencia en torno a McLaren y Mercedes lo está superando a pasos agigantados.

Aunque el equipo sigue liderando ambos campeonatos con relativa claridad tras 14 carreras de la temporada, sólo un podio en las últimas cuatro carreras dice mucho de hacia dónde se dirige Red Bull. Por ello, Helmut Marko, asesor deportivo del equipo, quiere ver mejoras después de las vacaciones de verano, aunque avisa no se debe esperar un gran avance en Zandvoort todavía.

"No hay nada que hacer durante las vacaciones de verano, lo que significa que no se puede trabajar en el coche", dijo a Speedweek. "Tenemos que resolver nuestros problemas y averiguar dónde está el fallo, porque ya no tenemos el equilibrio en el coche si comparas la situación actual con las tres primeras carreras".

"Pero es difícil estimar con qué rapidez ocurrirá eso. No creo que la gran solución llegue en Zandvoort. Estamos haciendo un intenso brainstorming y también tenemos varias ideas. Pero aún no puedo decir qué implementaremos y cómo".

Para la carrera en Zandvoort, Red Bull probablemente volverá al chasis introducido en Hungría, que fue desarrollado especialmente para pistas con mucha carga aerodinámica. Sin embargo, McLaren y Mercedes también serán una fuerza a tener en cuenta en los Países Bajos, antes de que Ferrari juegue con toda probabilidad un papel más importante en la batalla por la cabeza a partir de Monza.

Sin embargo, Marko cree que Max Verstappen será capaz de capitalizar sus puntos fuertes en su carrera de casa en Zandvoort con una buena actuación el sábado.

"Una cosa está clara: La clasificación será crucial en Zandvoort, porque allí apenas se puede adelantar", afirmó el austriaco.

"Y Max podría hacer una buena clasificación, porque hace poco estuvo bien allí. Fuimos los más rápidos en Austria y también en Spa. En Hungría, sólo estuvimos a unas centésimas de la cabeza, así que ya nos estamos quejando a un gran nivel", finalizó Marko.