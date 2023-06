Red Bull a sus rivales: en la fábrica ya trabajamos en el coche 2024

El Gran Premio de Canadá no resultó ser la carrera más emocionante de esta temporada, pero para Red Bull Racing fue una para recordar. Max Verstappen no solo igualó a Ayrton Senna en cuanto a victorias, sino que el equipo consiguió su victoria número 100.

"Es un momento para recordar", según el jefe del equipo, Christian Horner. "Absolutamente. Conseguir cien victorias es un logro increíble. Es un gran cumplido para el equipo, no sólo para la gente de aquí, sino también para toda la gente de la fábrica que trabaja muchas horas. Correr cien carreras ya es mucho, pero ganar cien es otra cosa. Es el 27% de todos los Grandes Premios que hemos disputado, una estadística increíble".

Al igual que Helmut Marko, Horner también subrayó que las formas no han sido tan sencillas como se pensaba en el Gran Premio de Canadá donde han tenido que ir de menos a más con el bicampeón del mundo.

"Max ha estado sensacional todo el fin de semana, aunque aún así ha sido una carrera difícil. Como hacía bastante frío, los neumáticos no entraban en la ventana adecuada y también era difícil mantenerlos a temperatura", dijo Horner.

El director del equipo no solo tuvo palabras de aliento para su piloto estrella, sino también para un ex integrante de la escudería. "Max lo hizo bien y también me quito el sombrero ante Alexander Albon. Para ser sincero, estaba tan pendiente de su carrera como de la nuestra. Consiguió mantener a la mitad de la parrilla detrás de él", dijo Horner.

Adrian Newey, Director de Tecnología, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, Helmut Marko, Consultor, Red Bull Racing, charla en Parc Ferme. Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Red Bull todavía tiene un 100% de victorias después de ocho fines de semana de carreras en 2023, por lo que una pregunta sigue volviendo cada fin de semana: ¿es posible que Red Bull gane todos los Grandes Premios este año?

"Lo miramos carrera a carrera. Hay muchas cosas que pueden salir mal. Así que, en teoría, ¿podemos ganar todas las carreras? Sí. ¿Pero sucederá en la práctica? Quién sabe, hay muchas variables en este juego. Lo miramos carrera a carrera y por ahora nuestro equipo lo está haciendo genial y Max también está pilotando a un nivel sin precedentes".

La situación del holandés fue un contraste con Checo Pérez quien tuvo una sexta posición y sumó su tercera carrera fuera del podio.

Mientras Horner habla de lo que queda de 2023, parece que entre bastidores la atención ya está puesta en gran medida en el próximo año, según explicó el jefe del equipo en Montreal.

"Hay que encontrar un equilibrio entre esas dos cosas, por supuesto también porque tenemos mucho menos tiempo de túnel de viento que el resto. Por lo tanto, tenemos que aprovechar al máximo el tiempo de que disponemos y pensar detenidamente en el año que viene".

"En realidad, se está jugando al ajedrez en varios tableros al mismo tiempo. Como el reglamento se mantiene estable, naturalmente puedes trasladar al año que viene las cosas que aprendes ahora. Así que sí, todavía traeremos algunas cosas nuevas para este coche, pero en la fábrica la atención ya está puesta en gran medida en el año que viene".