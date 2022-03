Las razones que llevaron a los fallos de Red Bull en Bahréin

Cargar reproductor de audio

Ferrari jugó un partido "táctico" contra Red Bull Racing en el GP de Bahréin. La Scuderia se apoyó en dos elementos para construir un histórico uno-dos, mientras que el equipo de Milton Keynes cosechó dos retiros dolorosos: el motor 066/7 de Ferrari, mucho más potente que la unidad de potencia del año pasado, y una configuración aerodinámica mucho más cargada.

La escudería del Cavallino Rampante se permitió el lujo de pagar un poco más de resistencia en las rectas con el alerón trasero más cargado, al igual que Mercedes el año pasado, mientras que Red Bull buscó la máxima eficiencia aerodinámica. Y para compensar un peso mínimo que está por encima del umbral, a pesar de los tres kilos extra permitidos por la FIA, el RB18 también se arriesgó a salir con menos combustible que los 110 kilos permitidos con los depósitos llenos.

Red Bull RB18: branquias cerradas para la clasificación y la carrera. Photo by: Giorgio Piola

Las bajas temperaturas de Sakhir (24 grados tanto en la clasificación como en la carrera) han debido despistar en parte al personal técnico de Red Bull dirigido por Pierre Wache, hasta el punto de que en el RB18 han cerrado casi todas las branquias de refrigeración que se extienden desde los laterales del habitáculo hasta la cobertura del motor.

La búsqueda de la velocidad punta (Verstappen llegó a los 327,9 km/h en el rebufo frente a los 313,8 de Carlos Sainz, el mejor de Ferrari) es un ejemplo de que buscaban la máxima eficiencia para terminar el gran premio sin miedo a quedarse sin gasolina.

Ecco l'ala posteriore scarica della Red Bull EB18 Photo by: Uncredited Ferrari F1-75: ecco l'ala posteriore decisamente più carica rispetto alla Red Bull Photo by: Giorgio Piola

Y sin embargo, el ritmo del campeón del mundo fue alrededor de dos décimas por vuelta más lento que el Ferrari F1-75 de Charles Leclerc, señal de que el coche rojo pudo salvaguardar más y mejor los neumáticos de 18 pulgadas gracias al mayor empuje vertical debido a los alerones, mientras que el Red Bull estaba al límite.

A la postre, cerrar la refrigeración del RB18 fue un gran error: Verstappen primero sufrió un sobrecalentamiento de los frenos delanteros y luego tuvo que lidiar con temperaturas anormales que bloquearon la unidad de potencia, haciendo que tanto Verstappen como Pérez se detuvieran.

Detalle de los frenos del Red Bull RB18 que se sobrecalentaron durante la carrera. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Pero, ¿qué ocurrió realmente? Al principio, los ingenieros de Red Bull hablaron de la bomba de gasolina de ambos coches, pero tanto Magnetti Marelli (que suministra a todos las bombas del depósito) como Bosch (que proporciona la bomba de presión) dijeron que no hubo problemas con los sistemas de combustible. La sospecha de vapores no sería la verdadera causa de las retiradas de Red Bull si no fuera por el riesgo de quedarse sin combustible.

Quizá la causa haya que buscarla en que Pierre Gasly abandonó con el AlphaTauri a 13 vueltas del final. El AT03 se incendió en la parte trasera debido al KO del MGU-K, es decir, el motor eléctrico que se refrigera con aceite. Paradójicamente, la entrada del Coche de Seguridad, necesaria para apagar el fuego y retirar el monoplaza del francés, puede haber provocado el sobrecalentamiento de la unidad de potencia de Honda de los Red Bull, que no se refrigeró adecuadamente debido a las salidas parciales de aire caliente, junto con las tres paradas en boxes que dejaron el motor parado durante mucho más tiempo del previsto.

Max Verstappen durante una de las tres paradas en boxes que tuvo en Bahréin. Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Es muy probable que haya habido un problema similar de MGU-K en los dos Red Bull, además de las bombas de combustible. Antes del retiro se vio que Verstappen tenía problemas para recargar el sistema eléctrico, mientras que para Pérez la unidad se bloqueó de repente al final de la recta principal.

Será interesante averiguar en Yeda si habrá que sustituir tres MGU-K: las unidades de potencia de Gasly y Pérez se han visto afectadas casi con toda seguridad, mientras que habrá que ver si Verstappen salió con menos daños. Seguramente los ingenieros de Honda estarán contentos con el uso que se ha hecho de su motor, la primera vez que Red Bull tiene las manos libres...

El momento del retiro de Max Verstappen. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Los problemas de cavitación, entonces, habrían sido un aspecto menor del problema, especialmente porque el 10% de etanol en la gasolina significa que el combustible es más frío que el año pasado...