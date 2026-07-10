Los fallos del Red Bull de Max Verstappen, calificados como una "gran preocupación"

Los fallos recurrentes de la aerodinámica activa en el coche de Max Verstappen han sido señalados como una preocupación de seguridad después de que el piloto de Red Bull se saliera de la pista a alta velocidad por segunda vez en ocho días en el Gran Premio de Gran Bretaña.

El cuatro veces campeón de Formula 1 sufrió un fin de semana miserable en Silverstone, que finalmente terminó en un abandono en la vuelta 48 después de quedar atrapado en la grava.

El incidente, que provocó un coche de seguridad al final de la carrera que permaneció en pista hasta la bandera a cuadros, fue una repetición del fallo que hizo que Verstappen trompeara durante la clasificación para el Gran Premio de Austria una semana antes.

Hablando en el podcast F1 Nation, el comentarista principal Alex Jacques habló sobre la gravedad del problema.

"Creo que se trata más del hecho de que él destacó que lo han sacado de la pista a alta velocidad dos veces en ocho días", dijo Jacques. "Creo que eso probablemente, en la era moderna, no es una situación agradable para un piloto.

"Eso es fundamental. No es algo que pueda mejorarse en general. Él se está comprometiendo en curvas rápidas y los estándares de seguridad son más altos, ¿verdad? Pero aun así no es algo que quiera estar experimentando."

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Una pérdida impredecible de carga aerodinámica trasera es casi imposible de gestionar para un piloto. El expiloto de F1 Jolyon Palmer, que acompañó a Jacques en el podcast, añadió: "Dudas la próxima vez que entras en una curva. ¿Cuál es la próxima pista? Oh, genial. Spa. ¿Está bien sujeto aquí el alerón trasero? No, gracias. ¿Podemos volver al antiguo, que es mucho más lento, pero al menos sé que no voy a salir disparado contra las barreras?

"Sabes, es una gran preocupación para un piloto. Necesitas tener bien los fundamentos. Y si ahora dudas de que la pieza nueva que llevas tenga fallos inherentes que significan que de vez en cuando, ocasionalmente, no se cerrará... No importa si es una vez cada 50 vueltas, esa vez te irás contra las barreras o acabarás derrapando hacia la grava si hay suficiente escapatoria.

"Así que puedo ver que eso es un problema enorme para cualquier piloto, y resulta que le ha pasado a Max en ambas ocasiones aquí."

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