Red Bull: Ferrari será una gran amenaza este año

Cargar reproductor de audio

A la vista de las nuevas reglas de la Fórmula 1, es difícil predecir el equilibrio de fuerzas para la temporada 2022. Sin embargo, según Jonathan Wheatley, director deportivo de Red Bull, una gran amenaza podría venir desde la escudería Ferrari.

Wheatley admitió en el programa de Jack Threlfall en YouTube que era “muy difícil hacer predicciones a estas alturas. Sólo tienes tus propias referencias en comparación con el coche del año pasado".

"Puedes recoger retazos de información de otros equipos, pero no sabes si te dicen la verdad o sólo intentan desanimarte", un pensamiento del cual también lanza algunos pronósticos.

Sin embargo, el director deportivo de Red Bull tiene en mente a Ferrari en particular: "La unidad de potencia parecía muy fuerte al final del año. Eran claramente el tercer equipo más rápido y también tienen una gran alineación de pilotos”.

Al principio no estaba seguro de si Charles Leclerc y Carlos Sainz podrían trabajar bien juntos, revela Wheatley. "Pero parece que lo han hecho muy bien", prosigue, "creo que Ferrari será la gran incógnita o posiblemente la gran amenaza este año".

Después de una difícil temporada 2020 que terminó con un decepcionante sexto puesto en la clasificación de constructores, Ferrari luchó por recuperar la tercera posición el año pasado con una nueva pareja de pilotos y una actualización del motor en la segunda mitad de la temporada.

Si los de Maranello -o cualquier otro rival- subieran más en la tabla en la nueva temporada, Wheatley no tendría ningún problema porque la competitividad es algo que le atrae. "Mi idea del campeonato mundial perfecto es que ganemos, por supuesto. Pero me gustaría tener un combate de boxeo a puño limpio desde la primera carrera hasta la última".

"Me gustaría tener una pelea cada fin de semana. Me gustaría ver a seis u ocho pilotos que puedan ganar una carrera, y al final todo se reduce a quién lo hace mejor en el campeonato a lo largo de 23 carreras".

Aunque el de Red Bull insiste: "No me malinterpretes, ¡sería genial dominar y ganar 23 carreras al año! Pero mi campeonato ideal es aquel en el que estás agotado al final del año, pero has conseguido algo extraordinario".

Red Bull espera una mayor consistencia en las decisiones

El Safety Car y Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Red Bull consiguió el campeonato de pilotos en 2021 con Max Verstappen, aunque la consecución del título vino acompañada de la polémica que rodeó lo sucedido en el Gran Premio de Abu Dhabi. Wheatley está a favor de la investigación iniciada por la FIA y espera que haya más coherencia en las decisiones en el futuro.

"Es realmente importante que la FIA lleve a cabo su investigación, trabaje con los equipos y todos sigamos el resultado de esa investigación", subraya.

Al mismo tiempo, Wheatley es consciente: "Es un papel muy, muy difícil el que tienen el director de carrera y los comisarios. Se trata de la coherencia de las decisiones, ante todo, en todos los niveles. Es como el fútbol: uno quiere ver decisiones lógicas del árbitro y no siempre es así".

En este contexto, el director deportivo de Red Bull también ve una cierta discrepancia entre la "gran filosofía general de 'dejarles correr'", que no es más que una filosofía de carrera, y las "reglas en blanco y negro".

"A menudo prescriben con mucha precisión la pena que debe imponerse. No hay ningún margen de maniobra", dijo Wheatley. "Creo que estos aspectos del deporte deben decidirse al más alto nivel. El Consejo Mundial del Motor tiene que decir: 'Estos son los principios por los que corremos'".

"Luego, corresponde a la FIA y a los equipos trabajar juntos para garantizar un conjunto coherente de normas deportivas", concluyó el integrante de la casa austriaca.