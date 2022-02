Red Bull: FIA erró al transmitir los mensajes de radio por televisión

Cargar reproductor de audio

La temporada pasada, los aficionados a la Fórmula 1 escucharon las conversaciones entre los directores de equipo y el director de carrera de la máxima categoría, Michael Masi, y por parte de Red Bull Jonathan Wheatley era el orador habitual, aunque no parece ser un fanático de la apertura que se ofrece a los telespectadores.

"Es el espectador quien debe juzgar si las comunicaciones aportaron algo o no, pero en mi opinión fue un error emitir todo eso. Con Michael Masi, tenemos un talento que fue arrojado rápidamente a los leones y esperamos que un día pueda llenar los zapatos de Charlie Whiting. Charlie era un buen amigo mío y dejó un gran hueco en la FIA. Apoyamos a Michael tras su ascenso y él también apoyó a los equipos, en ese sentido trabajamos bien juntos. Eso ha funcionado realmente en la práctica, aunque esa cooperación se acaba cuando todo se emite", dijo el representante de la casa austriaca.

Wheatley señala que las conversaciones entre bastidores se hacen públicas de repente y, por tanto, no se puede decir todo. Además, todas las cosas que se dicen se ponen inmediatamente bajo la lupa.

"No hablo con los medios de comunicación y la radio de la FIA está ahí para hablar de los reglamentos deportivos en una especie de nivel geek", continuó Wheatley en The Jack Threlfall Show.

"Pero ahora ya casi no puedes decir libremente 'Creo que no deberíamos seguir esta parte de las regulaciones por un tiempo' o 'tal vez deberíamos hacerlo de manera diferente esta vez'. Eso ya no es posible si todo se transmite".

Un aspecto adicional es que los jefes de equipo comenzaron a comunicarse cada vez más a través de la radio, lo que será prohibido en 2022. En la última temporada, sin embargo, eso aumentó la presión sobre Masi.

"De hecho, una consecuencia adicional fue que los jefes de equipo se hicieron cargo del canal en algún momento. Eso tiene sentido, porque la presión es muy alta y porque las decisiones son simplemente demasiado importantes".

Esta situación dio lugar a los famosos mensajes en Abu Dabi de Christian Horner y Toto Wolff, que pusieron a Masi en una situación casi imposible, en donde nunca podría quedar bien con ambos lados. El hecho de que los jefes de equipo ya no puedan aparecer en la radio de la FIA en 2022 es un paso en la dirección correcta, aunque Wheatley en realidad espera que su propio trabajo también vuelva a ser anónimo y que los mensajes ya no estén en la televisión: "Porque esto realmente no ayuda a nadie".