Oficial: Red Bull se lleva al director del programa de jóvenes pilotos de Mercedes

Mercedes confirmó este lunes la salida de Gwen Lagrue, uno de los principales responsables del desarrollo de jóvenes talentos dentro de la escudería, y poco después el francés fue anunciado oficialmente como nuevo director del programa de jóvenes pilotos de Red Bull.

Tal como informó previamente Motorsport.com durante el fin de semana del Gran Premio de Bélgica, Lagrue deja Mercedes para incorporarse al equipo Red Bull de Fórmula 1 en un cargo similar al que desempeñaba con las Flechas Plateadas.

"Gracias, Gwen. Ha sido un gran viaje juntos", escribió Mercedes en su mensaje de despedida en redes sociales. "Juntos desarrollamos a muchos jóvenes pilotos, incluidos nuestros actuales pilotos de F1, George y Kimi, y has hecho una contribución fantástica.

"Hemos construido un verdadero sucesor del programa original de jóvenes pilotos de Mercedes-Benz y dejas un grupo de personas con mucho talento para continuar este trabajo. Las relaciones profesionales pueden llegar a su fin, pero siempre seguiremos siendo amigos, compartiendo la misma forma de pensar. Te deseamos lo mejor en este nuevo desafío".

Poco después, Red Bull confirmó oficialmente la llegada de Lagrue, quien asumirá el cargo de director del Programa de Jóvenes Pilotos de Red Bull. Reportará directamente al director del equipo y CEO, Laurent Mekies, y ocupará el vacío dejado por el histórico asesor de pilotos Helmut Marko, quien se retiró a finales del año pasado.

"Gwen es uno de los mejores desarrolladores de talento de toda la Fórmula 1 y conozco de primera mano la experiencia, el liderazgo y la pasión que aporta al desarrollo de jóvenes pilotos", afirmó Mekies. "El Programa de Jóvenes Pilotos de Red Bull siempre ha sido una piedra angular del éxito de Red Bull, y que Gwen asuma su dirección refleja la importancia que seguimos dando al desarrollo de la próxima generación de talentos de la Fórmula 1.

"También queremos reconocer una vez más la extraordinaria contribución que Helmut Marko realizó durante más de dos décadas al crear y dirigir el Programa de Jóvenes Pilotos. Gracias a su visión, compromiso y capacidad para identificar y desarrollar talentos excepcionales, el programa se convirtió en la referencia de la Fórmula 1, y merece un enorme reconocimiento por ello".

Por su parte, Lagrue declaró: "Unirme a Oracle Red Bull Racing marca el comienzo de un nuevo y apasionante capítulo para mí. Después de once años inolvidables en Mercedes, sentí que era el momento adecuado para afrontar un nuevo desafío y seguir creciendo tanto a nivel personal como profesional. El Programa de Jóvenes Pilotos de Red Bull es uno de los programas de desarrollo de pilotos más respetados y exitosos del automovilismo. Ha formado a algunos de los mayores talentos que ha visto la Fórmula 1 y es un verdadero honor tener la oportunidad de liderar a un grupo tan talentoso de personas y ayudar a escribir el próximo capítulo de su historia".

Durante la etapa de Lagrue al frente del programa de jóvenes pilotos de Mercedes, la escudería llevó a la Fórmula 1 a pilotos como Esteban Ocon y George Russell.

Kimi Antonelli, a quien Lagrue descubrió cuando competía en karting con apenas 11 años, fue el último gran talento impulsado por Mercedes a través de las categorías de monoplazas. Ese camino culminó con su debut en la Fórmula 1 a los 18 años y con una campaña en la que pelea por el título en su segunda temporada en la máxima categoría este año.