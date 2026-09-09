Red Bull firma al hijo de Kimi Raikkonen como piloto junior

Robin Raikkonen, hijo del campeón mundial de Fórmula 1 de 2007 Kimi, ha sido fichado por el Red Bull Junior Team.

Raikkonen nació el 27 de enero de 2015 y ha estado activo en el karting desde 2022, habiendo competido en el Rotax Max Challenge, primero en Suiza y luego por toda Europa. También participó en la WSK Super Master Series el año pasado. En ambos casos, fue en categorías apropiadas para su edad.

“Todos estamos encantados y emocionados de que Robin haya sido elegido para continuar su trayectoria en las carreras como miembro del Red Bull Junior Team”, se citó a Kimi Raikkonen en el comunicado de prensa.

“Laurent y todos los demás en Red Bull nos han brindado un apoyo increíble durante todas nuestras conversaciones. Ofrecen un programa atractivo e integral para desarrollar y fomentar el progreso de Robin en los próximos años y proporcionarle toda la experiencia necesaria para desarrollar su talento natural, que ha quedado ampliamente demostrado en todos sus esfuerzos en el karting hasta la fecha.

“El Junior Team de Red Bull ha tenido años de éxitos increíbles. Entre sus exintegrantes se encuentran Sebastian Vettel y Max Verstappen, entre muchos otros. Por ello, Robin se une a este ilustre programa con gran humildad, y dedicará todos sus esfuerzos a justificar la confianza que Red Bull está depositando en él”.

Robin Raikkonen Photo by: Red Bull Content Pool

El director del equipo Red Bull de F1, Laurent Mekies, describió a Robin Raikkonen como “uno de los jóvenes pilotos más prometedores” de su generación, que “ya ha demostrado una habilidad excepcional en el karting”.

Mekies elogió efusivamente al joven finlandés por “su velocidad, su capacidad de carrera y su talento natural”, así como por “su madurez, su enfoque tranquilo y su clara concentración en la conducción”.

“Nuestro objetivo es desarrollarlo paso a paso, sin poner ninguna presión innecesaria sobre sus hombros”, añadió el francés. “El camino en el automovilismo es largo, y le daremos el tiempo, el apoyo y los recursos que necesita para maximizar su potencial.

"Creemos firmemente que el talento puede prosperar cuando cuenta con el apoyo de las personas adecuadas, la cultura adecuada y el entorno adecuado. Eso es lo que nos comprometemos a proporcionar a Robin mientras continúa su desarrollo. Estamos deseando dar los próximos pasos en su camino junto con Robin y su familia”.

Robin Raikkonen se une a otros nueve pilotos en el Red Bull Junior Team, encabezado por el líder del campeonato de Fórmula 2 Nikola Tsolov, de quien se cree que es uno de los favoritos para un asiento en RB en la temporada 2027 de F1.