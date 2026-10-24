Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Red Bull prioriza baja velocidad y baches tras el buen inicio de Verstappen en Austin

Verstappen concluye que el viernes en el Circuito de Las Américas “no fue un mal día en absoluto”. Además de los baches extremos, el director técnico Pierre Waché señala otra área importante en la que Red Bull debe centrarse

Ronald Vording

Publicado: 24 oct 2026, 11:45

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Verstappen finalizó las sesiones de práctica del viernes para el Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula 1 en la segunda y tercera posición. En ambas sesiones, el tetracampeón del mundo estuvo a menos de dos décimas de Charles Leclerc, quien marcó el tiempo de referencia en ambas ocasiones.

Red Bull no destaca de inmediato por encima del resto de la parrilla como lo hizo en Malasia, por ejemplo, pero aun así Verstappen se muestra en gran medida satisfecho con los primeros indicios del RB22 en Texas.

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"Ha sido un comienzo de fin de semana positivo. Esta pista nunca es fácil cuando se trata de encontrar el compromiso adecuado entre las curvas de baja y alta velocidad", comentó el neerlandés tras la FP2.

"Los baches lo hacen aún más difícil, por lo que intentas encontrar un buen balance en el auto y agarrar ritmo. En eso hemos estado trabajando entre la FP1 y la FP2. Todavía hay un poco más de trabajo por hacer para afinar ese equilibrio, pero no ha sido en absoluto un mal día".

En términos prácticos, esto significa que los equipos tienen que encontrar un compromiso de dos maneras distintas este fin de semana. Dado el variado trazado del Circuito de las Américas, la primera se refiere al equilibrio entre las curvas de alta velocidad y las de baja velocidad. Con base en los datos de GPS, Red Bull parece competitivo en las secciones de alta velocidad, por lo que el director técnico Pierre Waché tiene muy claro qué es lo que necesita mejorar.

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"Está claro que el rendimiento en baja velocidad es en lo que estamos enfocados en este momento. La baja velocidad es la clave para nosotros".

Eso se refleja en los datos. Al comparar las vueltas más rápidas de Leclerc, Antonelli y Verstappen, las curvas más lentas del circuito están predominantemente teñidas de rojo; en otras palabras, territorio de Ferrari. Leclerc es fuerte tanto en la frenada como en la salida de la Curva 1, y muestra el mismo patrón en la Curva 11, la lenta horquilla a la izquierda antes de la larga recta.

Al final de esa larga recta —justo antes del punto de frenada— Verstappen supera por casi una décima el tiempo de Leclerc, mientras que Antonelli está más de dos décimas por delante. Sin embargo, Verstappen pierde un terreno considerable a través de las curvas 12 a 16, otra sección más lenta del circuito.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Esto subraya los comentarios de Waché, aunque el desafío en Austin no se trata solo de encontrar el equilibrio adecuado entre los diferentes tipos de curvas. Igualmente importante es el compromiso entre el rendimiento puro y un auto que pueda lidiar razonablemente bien con los baches, los cuales Verstappen calificó como "inaceptables" y "fuera de control" durante el día de medios del jueves.

"El auto reacciona a esos baches como era de esperarse, está saltando mucho", dijo Waché cuando se le preguntó cómo está manejando el RB22 las condiciones de la pista.

"La pista es masivamente bacheada, especialmente en la curva 1 bajo frenada. Tienes que ser muy cuidadoso. Pero sí, ese es el problema con este tipo de puesta a punto que estamos utilizando. No es tan rígida como el año pasado, pero tampoco está tan lejos de serlo. El auto no es muy tolerante con los baches aquí".

Al utilizar el término "puesta a punto", Waché no se refiere específicamente a las elecciones de Red Bull, sino a la generación actual de monoplazas de F1. En teoría, estos deberían ser ligeramente más cómodos sobre los baches que los autos con efecto suelo de los últimos años, pero Verstappen explicó el jueves que en realidad sucede lo contrario.

Gracias a la aerodinámica activa y al modo de recta (straight mode), los autos se elevan ligeramente en las rectas. Esto limita el desgaste de la plancha del fondo plano y da a los equipos la libertad de llevar los límites aún más lejos en términos de altura de rodaje. Como resultado, la altura de rodaje es baja al frenar y a través de las curvas, precisamente las zonas donde el Circuito de las Américas es extremadamente bacheado.

Según Waché, mejorar el comportamiento del auto sobre esos baches y su rendimiento en baja velocidad son las dos prioridades principales de Red Bull de cara a la clasificación.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

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