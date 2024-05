Red Bull F1 y una larga noche en busca de arreglar los problemas en Imola

Red Bull Racing pasó una larga noche en el simulador, con Jake Dennis, campeón de Fórmula E y piloto de simulador del equipo, ocupado en Milton Keynes y con un enlace directo a Imola. Al final de la segunda sesión de entrenamientos libres, en la que Max Verstappen y Sergio Pérez fueron séptimo y octavo respectivamente, hubo una movida reunión informativa en el box de Red Bull.

La última vez que el equipo se encontró en un escenario similar al visto ayer en Imola fue en Interlagos, en 2022. En aquella ocasión fue el formato sprint, que entonces sellaba la puesta a punto tras la sesión de FP1, el que más complicó las cosas, y fue Mercedes quien lo aprovechó, cerrando el fin de semana con un contundente uno-dos Russell-Hamilton.

A diferencia de hace dos años en Brasil, este fin de semana hay tiempo para trabajar en los monoplazas. Por un lado están los comentarios de los pilotos, que se quejan de una parte trasera inestable, por otro están las dificultades relacionadas con diferentes variables.

Max Verstappen, Red Bull RB20, en la grava durante la sesión de entrenamientos libres del viernes. Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Ayer en Imola hubo dos cambios: el viento, que afectó mucho al comportamiento de algunos monoplazas, y en el caso de Red Bull las actualizaciones introducidas en el coche. Puede que la puesta a punto básica no fuera la más adecuada para estas dos variables. Cuando las cosas no van bien con todos los compuestos significa que hay un problema de base y la falta de equilibrio también se confirmó con la velocidad punta, que no fue especialmente brillante.

En el caso de Verstappen y Pérez, la diferencia por vuelta con el tiempo de Leclerc fue de medio segundo, un margen que también confirmó "Checo" en el ritmo de carrera, mientras que en el caso del tricampeón, la diferencia en tanda larga se elevó a seis décimas. Las dificultades para Verstappen surgieron especialmente en el segundo sector, donde pagó medio segundo respecto al mejor tiempo obtenido en ese tramo por Lando Norris.

Red Bull RB20: aquí está el nuevo alerón delantero, pero de momento no ha maravillado a Max Foto de: Giorgio Piola

A mitad de la sesión de FP2 los ingenieros intervinieron con cambios en el alerón delantero y la barra de torsión, cambios no de detalle, pero la situación no cambió. Cuando Verstappen forzó, dando la impresión de que había recuperado el ritmo, se encontró saliéndose de la pista.

"Estoy seguro de que mejorará", comentó Verstappen con ironía, "porque creo que es difícil hacerlo peor de lo que lo hicimos en la sesión FP2". En el box de Red Bull esperan enderezar el fin de semana, pero hoy las condiciones de la pista (en el frente 'viento') también serán un poco diferentes. Los sesenta minutos disponibles en la sesión FP3 serán cruciales para ver si Verstappen y Pérez estarán en la pelea o si, rotundamente, se encontrarán fuera de la lucha por el podio.

"La 'posición en pista' será crucial", destacaron ayer todos los pilotos, que señalaron la posición de salida como clave para aspirar a un buen resultado. Además del trazado de la pista, que sólo limita la posibilidad de adelantar si los de delante cometen un error, también habrá una estrategia de carrera prácticamente estándar.

Red Bull RB20: también se ha probado el flow viz muy denso Foto de: Giorgio Piola

El pitlane más largo de todo el mundial eleva el tiempo de parada en boxes a veintiocho segundos, imponiendo de hecho una única parada en boxes. Sin embargo, no hay alarma en el frente del desgaste y, según Pirelli, las 63 vueltas de la carrera se darán sin dificultad con una estrategia de dureza media o blanda. En este aspecto, los ingenieros tendrán poco margen para inventar nada.