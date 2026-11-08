Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Red Bull investiga qué falló en el coche de Verstappen durante su remontada en el GP de Brasil

Según Verstappen, el equilibrio de su Red Bull se sintió completamente diferente tras el primer stint. El neerlandés subraya que tiene muchas ganas de disputar una carrera en Interlagos sin una penalización en la parrilla

Ronald Vording

Publicado: 8 nov 2026, 22:16

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Por tercer año consecutivo, Max Verstappen ha protagonizado una impresionante remontada en Brasil. Aunque ganó desde el 17.º puesto de la parrilla en 2024 y el año pasado pasó del pit lane al podio, Verstappen terminó el Gran Premio de São Paulo de Fórmula 1 de este año en segunda posición tras salir 21.º.

Su salida, sin embargo, no salió del todo según lo previsto, como reconoció Verstappen en la rueda de prensa posterior a la carrera:

"Para ser sincero, tuve un tiempo de reacción muy lento en la salida porque estaba sujetando mal el embrague. Tuve que reaccionar muy rápido y luego salí lento, así que fue mi error", admitió el cuatro veces campeón del mundo.

"Luego tuve un poco de mala suerte en las tres primeras curvas, donde había un atasco, con tres o cuatro coches delante bloqueando básicamente cuánto podía adelantar. En realidad, Lewis hizo una primera vuelta muy buena, pudo abrirse paso de verdad entre esos coches. Me decepcionó un poco no poder avanzar de la misma manera".

Después de eso, sin embargo, Verstappen atravesó el pelotón como cuchillo caliente en mantequilla y pronto logró adelantar también a su rival por el campeonato de 2021.

"Pero luego, en dos vueltas, estaba pasando coches a toda velocidad, casi en cada curva. Teníamos mucho más agarre, supongo, que la mayoría en la zona media. No sé en qué vuelta estaba ya en el top 10, pero todo ocurrió muy rápido".

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Verstappen continuó entonces su carga hacia las posiciones de podio e incluso pareció tener una posible opción de victoria. Sin embargo, tras la primera ronda de paradas en boxes, el RB22 ya no se sintió igual, concluyó el neerlandés después de la carrera.

"En cuanto cambié a los slicks, tenía una cantidad extrema de sobreviraje en el coche en las curvas de alta velocidad, lo que lo hacía superdifícil de conducir.

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"Tenemos que entender si se rompió algo en el coche, algún tipo de pérdida aerodinámica o lo que sea, porque esto no era normal. Estoy aquí, por supuesto, muy contento con el segundo puesto, pero al mismo tiempo sé que había más si el coche hubiera estado en buen estado.

"Por desgracia, no fue así. De hecho, hice la mayor parte de la carrera con un coche que no estaba en buen estado".

Precisamente por eso Verstappen inspeccionó de inmediato la parte trasera de su coche tras bajarse, para ver si había algún daño.

Red Bull ya había reconocido durante la carrera que podía ver una pérdida de carga aerodinámica trasera en los datos, pero en ese momento el equipo dirigido por Laurent Mekies aún no sabía si el neerlandés había sufrido daños, ni dónde.

"Pero tenemos que entender por qué o qué salió mal en el coche en cuanto pusimos los neumáticos slick, porque incluso cuando volví a los intermedios al final, el coche era completamente distinto al de mi primer stint. Eso demuestra que hay algo mal", dijo Verstappen.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

No obstante, remontar del 21.º al segundo puesto siguió siendo un logro impresionante, que también le valió el premio al Piloto del Día. Las remontadas en Interlagos casi se han convertido en una tradición, pero Verstappen subraya que le gustaría romper esa tradición el año que viene e, idealmente, evitar por una vez una penalización en parrilla en São Paulo.

"Quizá el año que viene me encantaría salir un poco más adelante en lugar de hacerlo desde atrás o desde el pit lane, pero lo descubriremos el año que viene", dijo el actual segundo clasificado en la clasificación del campeonato.

"Me gustan las carreras así, pero el año que viene, intentemos simplemente salir un poco más adelante, por favor. Eso sería un gran comienzo".

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