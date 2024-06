Cómo Red Bull F1 crea la estrategia perfecta para Verstappen y Checo Pérez

En la Fórmula 1, idear y aplicar la estrategia de carrera perfecta es un verdadero "trabajo de equipo". Sin embargo, cada equipo cuenta con un par de personas especialmente encargadas de determinar el plan de ataque adecuado.

Will Courtenay, jefe de estrategia de carrera, Hannah Schmitz, ingeniera principal de estrategia, y Stephen Knowles, ingeniero senior de estrategia. Red Bull Racing tiene tres:, jefe de estrategia de carrera,, ingeniera principal de estrategia, y, ingeniero senior de estrategia.

Courtenay, que, como indica su título, dirige el grupo de estrategia, lleva bastante tiempo en el equipo Red Bull de F1.

"Estudié ingeniería en la universidad y después de graduarme, me uní a este equipo a finales de 2003, cuando todavía se llamaba Jaguar Racing", cuenta Courtenay a Motorsport.com durante una entrevista exclusiva en el reciente Gran Premio de Emilia-Romagna.

"Me uní haciendo la electrónica en el coche, así que cuidando de la electrónica de pista, asegurándome de que todos los sensores están configurados correctamente y ese tipo de cosas".

En 2004, Courtenay trabajó en las carreras como ingeniero de sistemas de Jaguar, antes de pasar al departamento de estrategia para la temporada de F1 de 2005.

"Me llevaba bastante bien con el tipo que se encargaba de la estrategia en ese momento y siempre me había interesado mucho cómo funcionaba toda la estrategia y demás. Llevaba un tiempo haciéndolo y decidió que no quería seguir viajando. Así que el equipo necesitaba a alguien que lo sustituyera. Me preguntaron si era algo que me interesaría hacer, así que aproveché la oportunidad porque era algo que me interesaba".

Courtenay estuvo con Red Bull en su anterior etapa, Jaguar Foto de: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Courtenay recibió el cargo de ingeniero de estrategia, mientras que el equipo pasó a llamarse Red Bull Racing: "Me uní al grupo de estrategia en 2005, haciendo la estrategia a tiempo completo en el muro de boxes a partir de 2006. Y a partir de ahí fui progresando. Me convertí en el jefe del grupo en 2010".

Rotación

Courtenay no está en todas las carreras; él, Schmitz y Knowles se alternan en la pista, de modo que cuando Schmitz está de viaje, por ejemplo, Courtenay y Knowles prestan apoyo desde la fábrica de Milton Keynes. Según Courtenay, la rotación tiene un par de ventajas importantes.

"Siempre estoy en un segundo plano y puedo intervenir si es necesario" Will Courtenay

"Ayuda de dos maneras. En primer lugar, significa que todos tenemos un poco más de descanso, si hacemos algunas carreras desde la sala de operaciones en Milton Keynes y otras en la pista. En segundo lugar, también nos da un poco más de fuerza en profundidad, porque somos tres los que podemos hacer ese papel y entenderlo".

El que trabaja en el circuito tiene la última palabra cuando hay que tomar una decisión.

Courtenay añade: "Pero yo siempre estoy en un segundo plano y si hace falta intervengo. Pero hoy en día todo es bastante fluido y, por lo general, cualquier conversación de este tipo se habrá producido con antelación. Así, cuando llega la hora de la verdad, todos estamos de acuerdo".

Existen procesos rígidos para garantizar la coherencia en la toma de decisiones, subraya Courtenay.

A menudo se encuentra a Courtenay en un segundo plano. Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Somos muy cuidadosos sobre cómo hacemos las cosas. Tenemos una lista de tareas muy detallada en la que trabajamos, así que nos aseguramos de que, sea quien sea el que desempeñe el papel ese fin de semana, todos seguimos los mismos procedimientos y las mismas tareas cada vez".

"Además, después de cada evento nos sentamos y nos reunimos para hablar de lo que ha ido bien, lo que ha ido mal y lo que podríamos haber hecho mejor. Siempre estamos aprendiendo y asegurándonos de que todos hacemos las mismas cosas de la misma manera. Así que espero que sea coherente, independientemente de quién esté en la pista".

Técnica Montecarlo

Determinar la mejor estrategia de carrera implica una gran preparación.

"Normalmente empieza la semana anterior a la carrera. Empezaremos recopilando muchos datos. De eventos históricos de años anteriores y también de otros eventos que han ocurrido este año", explica Courtenay.

"Tenemos varios modelos que utilizaremos para intentar correlacionar esos datos con lo que esperamos que ocurra en esta próxima carrera".

Hoy en día, el factor primordial en la F1 es el rendimiento de los neumáticos.

"Eso es lo que suele determinar las estrategias principales. Pero también hay otros factores como los adelantamientos, la cantidad de tiempo que pierdes en el pit lane y cosas por el estilo.

La gestión de los neumáticos marca la diferencia en la F1 moderna Foto de: Pirelli

"Reuniremos toda esa información y la introduciremos en nuestros modelos. Eso empezará a darnos algunas predicciones de cómo creemos que se va a comportar el neumático y demás".

Esa información se utiliza después para las simulaciones. "Así que, básicamente, esas simulaciones empiezan a decirte: estas son las estrategias probables que vas a estar haciendo, si se trata de una o dos paradas y cuál va a ser el tipo principal de neumáticos de carrera", dice Courtenay.

"Con toda esa aleatoriedad, empiezas a tener una idea de las estrategias dominantes" Will Courtenay

"Luego, durante el fin de semana de la carrera, empezaremos a recopilar datos sobre el rendimiento de los neumáticos y demás en los entrenamientos, y empezaremos a perfeccionar esos modelos. Así que ahora estamos reduciendo cuáles van a ser las mejores estrategias para que, con suerte, cuando lleguemos a la carrera, tengamos una idea bastante clara de cuál va a ser nuestra estrategia principal, pero también en qué circunstancias podríamos adaptar nuestra estrategia".

"Si la degradación es mayor de lo que esperábamos, por ejemplo, podríamos cambiar de estrategia. O si sale un coche de seguridad, qué podríamos hacer para reaccionar ante eso".

Para ejecutar sus simulaciones de carrera, Red Bull utiliza Oracle Cloud Infrastructure. "Utilizamos la técnica de simulación Montecarlo y ellos nos proporcionan un sistema que nos permite hacer eso", dice Courtenay.

"Así que generaremos efectivamente como una carrera aleatoria, con un orden de parrilla aleatorio basado en una especie de expectativas de clasificación aproximadas. También tenemos una expectativa de cuál será el rendimiento de los neumáticos, pero habrá algunas variaciones aleatorias al respecto y haremos algunas variaciones aleatorias de cuándo va a entrar todo el mundo en boxes durante la carrera".

Modelar correctamente las estrategias en boxes es la clave del éxito Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"Así que puedes crear una especie de carrera inventada pero posible y luego haremos eso millones de veces en el transcurso del fin de semana. A partir de ahí, con toda esa aleatoriedad, empiezas a tener una idea del tipo de estrategias dominantes que siguen siendo buenas".

"Entonces puedes empezar a ver cuáles son las estrategias fuertes y cuáles son las débiles y centrarte en las estrategias fuertes basándote en eso".

Comunicación clara y concisa

Durante una carrera, el grupo de estrategia examina todos los escenarios posibles.

"Incluso si se trata de una carrera que puede parecer poco interesante, como una carrera a una sola parada, hay mucho que hacer entre bastidores. Constantemente estamos pensando: ¿qué pasa si sale el coche de seguridad? Y si hace mal tiempo, ¿qué pasa si llueve? ¿Y si tenemos un pinchazo y de repente tenemos que hacer una parada en boxes inesperadamente?

"Siempre intentamos ir un paso por delante para que, si ocurre algo, sepamos cuál va a ser nuestra reacción y no tengamos que tomar una decisión rápida de repente".

Aunque la forma dominante de Red Bull ha facilitado definitivamente las cosas en los últimos tiempos, los estrategas del equipo han acumulado muchos elogios en los dos últimos años.

A la pregunta de qué hace que el equipo de Milton Keynes sea tan fuerte en el aspecto estratégico, Courtenay responde: "Quiero decir que sólo he trabajado con este equipo, así que no sé exactamente cómo sería en un equipo diferente".

Como sólo ha trabajado con Red Bull, Courtenay no tiene ni idea de cómo funcionan otros equipos. Foto: Giorgio Piola

"Pero creo que uno de nuestros puntos fuertes es que todos trabajamos muy bien juntos. Y no sólo dentro del grupo de estrategia, sino también con ingeniería de carrera, con Christian (Horner) y todos los demás que están involucrados".

"Creo que tenemos discusiones bastante buenas pero disciplinadas. Así que habrá conversación, pero estará controlada y será útil", continúa Courtenay.

"Creo que ese es un punto fuerte, porque cuando las cosas se ponen tensas o quizá emocionantes, es muy fácil que esa conversación se vuelva un poco inconexa y un poco caótica. Se trata de evitarlo y asegurarnos de que transmitimos la información correcta a las personas adecuadas en el momento oportuno. Esa información se tiene en cuenta y se actúa en consecuencia".

"Nunca estamos quietos, siempre intentamos avanzar" Will Coutenay

"Se trata de ser claros y concisos y de mantener una buena comunicación entre todos. Y con suerte, a partir de ahí, podemos mantener la cabeza despejada y tomar las decisiones correctas".

Mejora continua

Un equipo de Fórmula 1 siempre está buscando la forma de mejorar las cosas, y con la estrategia no es diferente.

"Siempre hay un desarrollo continuo. Siempre estamos intentando mejorar nuestros modelos y perfeccionar el proceso de lo que hacemos. Nunca nos quedamos quietos, siempre intentamos avanzar".

"A veces se trata de mejorar nuestros modelos de predicción o nuestras simulaciones para obtener mejores predicciones de cara a las carreras, y a veces se trata simplemente de hacer las cosas más rápidas y eficaces".

La estrategia siempre se puede mejorar Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Así que puede que no las haga necesariamente mejores, pero si puedes hacerlas pulsando un botón en lugar de dos horas de trabajo, entonces esas dos horas se ahorran cada fin de semana y eso significa que puedes dedicar más tiempo en el futuro a otros desarrollos. Así que siempre es un proceso continuo para intentar hacerlo todo mejor, más rápido y con más precisión".

Los millones de simulaciones que se realizan durante un fin de semana de Gran Premio requieren un software sofisticado. Red Bull está bien equipado en ese sentido.

"Creo que tener acceso a los recursos es muy útil", admite Courtenay. "Como he mencionado, Oracle Cloud Infrastructure ha sido algo que nos ha resultado muy útil en los últimos años. Pero no creo que sea solo eso".

"Al estar en un buen equipo, también trabajamos con gente muy buena. La fuerza del equipo de ingenieros es muy buena. También trabajamos con algunos de los mejores pilotos en el pitlane y eso también marca una gran diferencia. Creo que no se trata sólo de las instalaciones, sino también de la gente con la que trabajamos. Llevamos mucho tiempo juntos, creo que eso también ayuda".

¿La estrategia es cada vez más importante?

Incluso cuando Red Bull está controlando la carrera, el equipo no parece rehuir tomar algún riesgo estratégico. Como durante el Gran Premio de China a principios de este año: Max Verstappen Sergio Pérez iban primero y segundo cuando fueron llamados a boxes al mismo tiempo, obligando a los mecánicos a realizar una doble parada en boxes.

"Somos un equipo muy motivado", reacciona Courtenay con una sonrisa.

"Siempre intentamos sacar el máximo partido posible de cada fin de semana. Pero siempre hay un cierto grado de evaluación de riesgos, ya que no quieres hacer algo arriesgado porque sí, porque a veces puede salirte el tiro por la culata y quedar como un tonto. Así que siempre intentamos evaluar los beneficios y los riesgos y, si parece que merece la pena correr el riesgo, lo hacemos".

Algunos riesgos merecen la pena, otros no. Foto de: Red Bull Content Pool

Como se ha visto en las últimas carreras, la igualdad es cada vez mayor debido a la estabilidad del reglamento técnico desde hace unos años. Esto significa que la estrategia podría desempeñar un papel decisivo en las carreras más a menudo, se da cuenta Courtenay.

"Como podemos ver, los demás equipos se están acercando a nosotros. Así que creo que la estrategia para nosotros va a volver a ser más importante en los próximos uno o dos años, ya que los otros equipos están ahora más cerca de nosotros en rendimiento. Creo que la estrategia va a volver a ser un verdadero foco de atención en el futuro".

El hecho de que los mecánicos de Red Bull realicen paradas en boxes por debajo de los dos segundos es de gran ayuda.

"Es muy útil tener pilotos que tienen muy buena capacidad" Will Courtenary

"Siempre he dicho que es fantástico que los mecánicos hagan un gran trabajo con las paradas en boxes, porque puedes estar seguro de que si estás tratando de hacer un undercut a alguien, vas a conseguir una buena parada en boxes, o si vas a hacer una doble parada, que todo va a ir bien. Así que tener confianza en el equipo de boxes marca una gran diferencia, y creo que es otro tipo de herramienta útil en nuestra pila".

Los pilotos

Por último, pero no menos importante, están los pilotos. Verstappen es bien conocido por el hecho de que le gusta pensar en la estrategia durante una carrera.

"En realidad, es muy útil tener pilotos que tienen muy buena capacidad", dice Courtenay.

"Obviamente lo pensamos con mucho detalle, pero es bueno que él también lo tenga en mente. Porque entonces, si decidimos cambiar nuestra estrategia o tratar de lograr algo en particular - tal vez estamos tratando de ir largo y adelantar a alguien o lo que sea - entonces Max entenderá muy naturalmente lo que estamos tratando de lograr".

Courtenay elogió a Verstappen por su comprensión de la tarea Foto de: Red Bull Content Pool

"Así que tener a Max y 'Checo' conscientes de los objetivos de lo que estamos tratando de hacer, significa que pueden conducir el coche de una manera que significa que es mucho más probable que tengamos éxito en esos planes de estrategia. Los pilotos que son capaces de pensar en cosas así nos hacen la vida mucho más fácil".

Además de eso, Verstappen y Pérez son conocidos por sus habilidades en la gestión de los neumáticos.

"Cuanto mejor es el piloto, más fácil es jugar con la estrategia y quizás probar algo diferente", remarca Courtenay.

"Así que a veces queremos ser agresivos y entrar pronto en boxes para intentar un undercut a alguien. Pero otras veces, esa no es la forma en la que quieres ir y quieres asegurarte de que el piloto puede cuidar los neumáticos, alargar la duración del stint y entrar en boxes más tarde, para que le dé una ventaja de neumáticos para atacar más tarde en la carrera".

"Contar con pilotos que lo entiendan, que sepan cuidar los neumáticos y que realmente intenten cumplir los objetivos que les marcamos, hace que la estrategia tenga mucho más éxito y sea mucho más valiosa. Si el piloto no pudiera hacer eso, entonces empiezas a reducir tus opciones y entonces estás mucho más limitado en lo que puedes intentar".

La decisión de Hungría

Un ejemplo de Verstappen interfiriendo en la estrategia de carrera es el Gran Premio de Hungría de 2022.

El neerlandés era décimo en la parrilla y se suponía que debía comenzar la carrera con el neumático duro porque estaba fuera de posición, pero luego decidió comenzar con el blando basándose en sus sensaciones durante las 'vueltas a la parrilla'. Esta decisión resultó ser crucial, ya que fue capaz de progresar a través del pelotón para terminar la carrera en primer lugar.

Red Bull hizo el cambio correcto en el Gran Premio de Hungría 2022 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"En las vueltas a la parrilla, Max fue muy claro al decir que sentía que el duro tenía muy poco agarre y era un neumático muy pobre, porque las temperaturas eran bastante frías ese día", recuerda Courtenay, que estaba trabajando en la base mientras Schmitz estaba en el pitwall para esa carrera.

"Así que hubo algunas discusiones rápidas entre Max y el equipo de ingenieros, y Hannah y nosotros en la base. Y decidimos: Está bien, el duro no parece que vaya a funcionar para nosotros, vamos a intentar cambiarlo, vamos a empezar con el blando".

"Obviamente, tuvimos que reaccionar rápidamente y modificar nuestros planes estratégicos en consecuencia. Pero como la historia demostró, funcionó muy bien".

"Y con Max ganando la carrera, fue una buena historia para nosotros. Fue agradable demostrar que podemos reaccionar rápidamente cuando lo necesitamos".