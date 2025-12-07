Red Bull: La octava victoria de Max mitiga la decepción de la derrota

Hay alguna decepción, pero nada amargo. En la historia de Yas Marina hay domingos triunfales, pero también tardes en las que se han fraguado verdaderos dramas deportivos, sobre todo el post carrera de Ferrari en 2010 y el de Mercedes en 2021.

Aquí, en Red Bull tras la última bandera a cuadros de la temporada no hay nada de eso, puede que algún lamento tome forma en los próximos días, pero el equipo ha celebrado con justicia su octava victoria de la temporada. Verstappen y Red Bull sabían que no podían confiar únicamente en sus propias fuerzas, pero en cuanto a lo que estaba bajo su control directo, aprovecharon al máximo el fin de semana en Yas Marina.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd vía Getty Images

Perder así duele menos. Max no consiguió su quinta corona, pero la temporada 2025 es probablemente la que más estima y reconocimiento le ha dado. Con su éxito en Abu Dhabi, se convirtió en el piloto más laureado de la temporada, y la remontada que comenzó en Monza será recordada como una de las persecuciones más impresionantes de la historia de la Fórmula 1. Le faltó el tajo final (por dos puntos), pero no tiene mucho sentido quejarse de lo que se quedó por el camino durante una temporada larga e intensa.

"Desde luego, no queremos pensar en las circunstancias en las que nos dejamos dos puntos por el camino", admitió Laurent Mekies, "quizá lo hagamos en invierno, pero sólo para aprender de algunos errores que cometimos". Si realmente hacen la lista en Milton Keynes, el número de incidentes será considerable, pero lo mismo podría surgir del mismo análisis en McLaren.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Andrej Isakovic / AFP vía Getty Images

Volviendo al fin de semana de Abu Dabi, Verstappen nunca tuvo el mundial en sus manos. El marcaje de papaya fue ajustado, el "dos contra uno" jugó un papel importante en la economía de la carrera de Yas Marina, empezando por la estrategia diferenciada elegida en la salida para Piastri (neumáticos duros) y Norris (neumáticos medios).

Max se mantuvo informado durante toda la carrera de las posiciones que había detrás de él, y el ingeniero Giampiero Lambiase se convirtió en comentarista radiofónico para la ocasión, describiendo las fases más calientes de la carrera. Pero nunca hubo ni siquiera un hipotético escenario que pudiera haber volcado el resultado a favor de Max. Sin embargo, queda una perentoria victoria de etapa, de eso no hay duda, el binomio más rápido del fin de semana fue Verstappen-Red Bull.

"Una victoria de carrera como la de hoy, pero también la pole position lograda ayer, son actuaciones importantes", comentó Laurent Mekies. "Hemos conseguido terminar la temporada de esta forma gracias a todos los que han trabajado tan duro en este coche. La semana pasada en Qatar no tuvimos una actuación tan dominante como la de este fin de semana, tenemos que estar orgullosos de lo que hemos hecho este fin de semana. No creo que haya habido una recuperación en los últimos años como la que el equipo en su conjunto ha conseguido hacer desde finales de verano hasta este fin de semana, tenemos que estar orgullosos y afrontar un invierno en el que necesitaremos mucha confianza en nosotros mismos, en nuestros métodos y en nuestras herramientas.

Red Bull perdió con estilo, hace años no habría sido obvio. Hoy la furia competitiva sigue ahí, pero desviada en otras direcciones. Es el toque de Mekies, que estuvo a punto de celebrar un campeonato del mundo que sólo habría sido suyo en parte. A partir de mañana, se pasa página, 2026 pasa a primer plano y todo será obra del nuevo director de equipo. Red Bull se convierte en constructor mundial, hay muchos interrogantes pero también muchas certezas sobre la compacidad de un equipo que incluso esta temporada, aunque derrotado, ha dejado una huella importante.