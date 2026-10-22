Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Red Bull llamó a Christian Horner para agradecerle por el proyecto del motor de F1 tras su primera victoria

La contribución del exjefe de equipo al éxito actual de Red Bull fue reconocida tras el triunfo de Max Verstappen en Malasia.

Benjamin Vinel

Publicado: 22 oct 2026, 11:39

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Errol Barnett y Christian Horner

Foto de: Bryan Bedder / Getty Images

Christian Horner reveló que los accionistas de Red Bull lo llamaron tras la primera victoria en Fórmula 1 del motor Red Bull Ford Powertrains en Malasia.

Horner se unió al equipo con sede en Milton Keynes como jefe de equipo cuando la marca adquirió la escudería Jaguar antes de la temporada 2005, pero fue despedido y reemplazado por Laurent Mekies en julio de 2025.

A lo largo de dos décadas al frente del equipo, Horner no solo lo llevó a ocho títulos de pilotos y seis de constructores, sino que también supervisó su transición de cliente de motores a fabricante de unidades de potencia, tras la salida de Honda de la F1 al final de la temporada 2021.

Red Bull pudo seguir utilizando las unidades de potencia japonesas hasta el año pasado; su propia unidad de potencia, diseñada en colaboración con Ford, debutó en 2026.

El motor de Red Bull consiguió su primera victoria en el Gran Premio de Bahréin en Malasia, de la mano de Max Verstappen, y el neerlandés logró encadenar otro triunfo una semana después en Singapur.

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"Logramos hacerlo del lado del chasis y luego llegó el desafío: ¿podíamos hacerlo del lado del motor?", relató Horner en una conferencia del Autosport Business Exchange en Nueva York.

"Sabíamos que necesitábamos tener un motor después de que Honda anunciara su retirada en 2020. Así que creamos esta start-up llamada Powertrains, con la misma filosofía de atraer talento, dar oportunidades a la gente, empoderarla y animarla a superar los límites.

"Me he sentido muy orgulloso de formar parte del motor que se desarrolló y se entregó este año".

Christian Horner

Photo by: Bryan Bedder / Getty Images

La contribución de Horner fue reconocida por la propia marca, ya que recibió la mencionada llamada telefónica de sus dirigentes.

"Fue un gesto apreciado, al ver ese motor y saber todo lo que hubo detrás, el sudor y las lágrimas en el camino", continuó el británico.

"Para todos los hombres y mujeres involucrados, fue un logro increíble, increíble. Ganar un gran premio es muy difícil incluso en los mejores momentos.

"Estuve muy agradecido con los dos accionistas que se pusieron en contacto, y también con todos los hombres y mujeres que me escribieron para agradecerme. Fue una llamada bastante diferente a la que tuve 15 meses antes".

Horner se refiere a la llamada telefónica que derivó en su despido, ya que su posición se había vuelto cada vez más precaria tras la muerte del cofundador de Red Bull, Dietrich Mateschitz.

Christian Horner y Dietrich Mateschitz

Photo by: Sutton Images

Horner no tenía de su lado al entorno de Verstappen y estaba perdiendo el apoyo de la familia Yoovidhya –Chalerm Yoovidhya es accionista mayoritario de la compañía–, pero aun así describe la noticia como "bastante repentina y bastante brutal".

"Sentí que las cosas estaban cambiando", añadió. "Nada permanece igual para siempre, y después de que el fundador Dietrich Mateschitz falleciera tristemente a finales del ‘22, siempre iba a ocurrir que la compañía evolucionara o cambiara.

"Dietrich era Red Bull, era la fuerza detrás de todas las grandes decisiones. Y, de repente, obviamente, intentar reemplazar a alguien así es imposible.

"Y luego, obviamente, a medida que el grupo evolucionó y asumió ese desafío, simplemente fue diferente. Había un impulso por devolver más control a la sede central y eso encajaba de otra manera con la autonomía que habíamos disfrutado en Red Bull Racing.

"Era un camino distinto al que, en esencia, veníamos siguiendo, y se podía sentir que eso estaba cambiando. No era que estuviera bien o mal, simplemente era diferente.

"Así que, inevitablemente, se llegó a un punto muerto".

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