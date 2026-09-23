Red Bull mantiene a Isack Hadjar junto a Max Verstappen para la F1 2027

Red Bull Racing ha confirmado que mantendrá sin cambios su alineación de pilotos en 2027, con Isack Hadjar permaneciendo junto a Max Verstappen.

Hadjar dio el salto a Red Bull en 2026 después de una temporada de debut en el equipo hermano Racing Bulls, y ha impresionado con su velocidad en lo que históricamente ha sido un asiento difícil en Red Bull.

El francés, que regresará este fin de semana en Azerbaiyán después de perderse tres carreras por una lesión, continuará en el equipo durante otra temporada en 2027 junto a Verstappen, quien recientemente firmó una extensión de contrato hasta 2030.

"Estamos muy entusiasmados de continuar nuestro camino con Isack", dijo el jefe de equipo de Red Bull, Laurent Mekies. "Desde que se unió a nosotros a comienzos de año, ha sido excelente dentro y fuera de la pista, especialmente teniendo en cuenta que esta es apenas su segunda temporada en Fórmula 1, lo que hizo que extender su contrato fuera una decisión sencilla.

"Desde el principio, Isack se involucró de lleno con el equipo, pasando cada minuto en la fábrica junto a sus ingenieros para desarrollar el auto, siempre con ganas de aprender y mejorar. Se pudo ver desde aquel primer fin de semana en Melbourne que afrontó el salto con una compostura extraordinaria y que se había ganado su lugar en este asiento".

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

A pesar de haberse perdido Zandvoort, Monza y Madrid, Hadjar todavía ocupa el octavo lugar en el campeonato, impulsado por su primer podio con Red Bull en Mónaco, que se sumó a su primer podio en 2025, así como por una racha de siete carreras consecutivas entre los seis primeros con lo que, en gran medida, ha sido el tercer o cuarto auto más rápido de la F1.

"Estoy realmente entusiasmado de continuar con Oracle Red Bull Racing", dijo el piloto de 21 años. "Hay muchísima gente talentosa en la fábrica, y eres consciente del privilegio de conducir para un equipo tan increíble junto a un cuatro veces campeón del mundo como Max.

"Desde el momento en que firmé, me propuse dedicarme al equipo y, con el apoyo de Laurent y de todos en Milton Keynes, he podido justificar la confianza que han depositado en mí. Busco constantemente escuchar, aprender y exigirme cada día un poco más, lo que solo hace que esté todavía más entusiasmado por lo que viene".

Racing Bulls todavía no ha confirmado su propia alineación de pilotos para 2027, con los actuales pilotos Liam Lawson y Arvid Lindblad habiendo impresionado a ambos esta temporada, mientras que el piloto junior Nikola Tsolov espera su oportunidad.