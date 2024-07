¿Dónde perdió Red Bull en Hungría respecto de McLaren?

En vísperas del Gran Premio de Hungría, Max Verstappen había sido claro y directo: la ronda de Budapest podría representar la encrucijada de toda una temporada. Incluso si desde un punto de vista puramente aritmético la cita húngara no era decisiva para el campeonato del mundo, dada todavía la gran ventaja del neerlandés sobre sus rivales más directos, por otro lado el mismo tricampeón del mundo y Red Bull buscaban respuestas.

Del paquete de mejoras más importante de Red Bull esta temporada, todo el mundo esperaba más. No en vano, ya tras la clasificación, el propio Verstappen había tronado señalando que las novedades aportadas por el equipo no eran suficientes para defenderse de un McLaren que ya no está en alza, sino que se ha convertido en la referencia.

Por muy cierto que sea que Budapest era una pista más favorable a las características de un excelente MCL38 que al RB20, por otro lado es innegable que el neerlandés tenía muchas más esperanzas que el veredicto de la pista, sobre todo teniendo en cuenta que el paquete se había adelantado respecto al debut tras el parón veraniego precisamente para intentar responder al equipo de Woking.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38, entran en la primera curva en tres. Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

Sin embargo, si en la clasificación algunos elementos permitieron contener la diferencia, en la carrera ésta se abrió ligeramente, tanto por razones técnicas como estratégicas. En primer lugar, el hecho de no poder adelantar al menos a uno de los dos McLaren en la salida, como esperaba Red Bull, tuvo un peso específico importante, porque dio al equipo británico la posibilidad de imponer libremente su ritmo, cubriéndolo también en el plano táctico.

Por otro lado, también es interesante destacar el rendimiento del primer stint, el que de hecho estuvo menos influenciado por factores externos. Tras devolver la segunda plaza a Lando Norris por consejo del equipo por haber obtenido ventaja al salirse de la pista en la primera vuelta, los dos MCL38 despegaron inmediatamente de Verstappen.

Piastri se estiró delante de su compañero de equipo, mientras que el británico amplió después la diferencia con el neerlandés. Aunque ganar la segunda plaza en la salida podría haber servido para agitar un poco las cartas sobre la mesa, al final de la carrera el propio Verstappen no le dio la vuelta al problema, es decir, al hecho de que carecía de ritmo para hacer algo más: "Me lo esperaba, hoy hacía calor y cuando no tienes un buen equilibrio no puedes cuidar los neumáticos, ese es el problema".

Al final del primer stint, el piloto de Red Bull ya había acumulado una déficit de unos 4 segundos respecto a Norris y de 7 segundos y medio respecto al líder Piastri, lo que sugería que la posibilidad de seguir adelante y ganar el Gran Premio era ahora remota, salvo episodios especiales. Si nos fijamos en los datos que arrojó la primera parte de la carrera, surge un aspecto interesante, y es que el RB20 no consiguió marcar la diferencia ni siquiera en aquellos puntos que habían sido sus puntos fuertes los dos días anteriores, es decir, las curvas de velocidad media-alta.

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15. Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

El viernes se vio que, al menos a una sola vuelta, Red Bull estaba mucho más cerca de lo que dejaba entrever el cronómetro, así como el hecho de que hicieran del segundo sector su bastión, como de hecho se vio en clasificación con diferencias menores, del orden de las centésimas. Por el contrario, en carrera la diferencia se amplió, precisamente porque no era capaz de marcar la misma diferencia en la larga distancia, algo similar a lo que ya se había visto en Silverstone.

Evidentemente, la respuesta más lógica a este misterio es una consideración tan simple como clara: McLaren gestionó mejor los neumáticos en el calor magiar, limitando también el desgaste del eje trasero, el que generalmente más preocupa a la escudería de Woking. A lo largo de la temporada, en los Grandes Premios en los que se utilizaron los neumáticos más blandos, especialmente el C5, el MCL38 a menudo tuvo más dificultades para gestionar los neumáticos en una vuelta rápida, para sentirse más cómodo con los compuestos más duros. Una tendencia ya vista en otras fases del campeonato, pero más allá de eso, hay otras razones.

La esperanza de Verstappen era que el paquete húngaro no sólo ayudara a mejorar el RB20 en términos de rendimiento puro, sino también en términos de equilibrio. Tras un inicio de temporada con un coche más fácil de poner a punto, a medida que los rivales se acercaron, al mismo tiempo el monoplaza anglo-austriaco se volvió cada vez más complejo de gestionar, no sólo para los ingenieros, sino también para los propios pilotos. Esta es una de las razones que, además del acercamiento de los rivales, explica también las dificultades encontradas por Sergio Pérez. Si Verstappen puede compensarlo parcialmente conduciendo al límite, el mexicano tiene más dificultades.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Sin embargo, a pesar de las actualizaciones, estos problemas de equilibrio volvieron a repetirse este fin de semana: si en clasificación ciertas circunstancias ayudaban, en carrera, donde hay más degradación, los problemas de equilibrio dificultan aún más la gestión del coche y la reducción del desgaste de los neumáticos. Ya desde el primer stint, con el monoplaza cargado de gasolina, Verstappen remarcó en repetidas ocasiones esa falta total de equilibrio, entre el subviraje continuo y el sobreviraje excesivo en función de las curvas, quitando la confianza necesaria incluso para empujar en curvas rápidas.

Un punto fuerte que se ha perdido y que se suma a las conocidas dificultades en los tramos de velocidad media-baja, donde McLaren ha mostrado grandes avances en el último año trabajando duro para mejorar no sólo la estabilidad de carga, sino también la precisión y consistencia del tren delantero. Manteniendo una buena velocidad de carrera, McLaren fue capaz de gestionar mejor los neumáticos, dando a los pilotos un coche estable y muy eficaz, que los pilotos explotaron luego marcando un muy buen ritmo.

El resto de la carrera estuvo influenciada por varios aspectos, principalmente estratégicos. La decisión de Lewis Hamilton de hacer un undercut vino principalmente por lo que tanto Helmut Marko como Christian Horner revelaron más tarde, es decir, el hecho de que Red Bull estaba seguro de que sería más fácil adelantar y que el efecto del aire sucio tendría menos impacto. De hecho, fue precisamente esto lo que llevó a McLaren en el primer stint a anticipar la parada, provocando que el muro de Milton Keynes creara ese delta con los neumáticos que, en un mundo ideal, Red Bull pensó que podría ser el único medio de molestar al menos a uno de los dos MCL38 pero que, en realidad, a la larga añadió una pieza más al rompecabezas que desquició a Verstappen.