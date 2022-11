Brown: Red Bull es la mejor chance para Ricciardo de volver a F1

Cargar reproductor de audio

El australiano acordó una separación anticipada con McLaren este año después de que la asociación no diera los resultados que se esperaban.

Después de sopesar sus opciones para 2023, Ricciardo finalmente aceptó convertirse en el tercer piloto de Red Bull para la próxima temporada, ya que tiene en mente volver a competir a tiempo completo en 2024.

Y aunque algunos han cuestionado si Ricciardo ha tomado el mejor camino para mantenerse en el ambiente del paddock, el CEO de McLaren, Brown, cree que Red Bull podría ofrecerle una oportunidad inmediata para demostrar que todavía tiene lo que se necesita para ganar en la F1.

Brown cita el ejemplo de Nyck de Vries, quien se desempeñó como piloto de reserva de Mercedes, que hizo un trabajo tan bueno como sustituto de Alex Albon en Williams en el GP de Italia que consiguió un asiento como titular en AlphaTauri para 2023.

"Mira lo que pasó con Nyck con una buena sesión", dijo Brown. "De repente se convirtió en una propiedad caliente".

"Así que si uno de esos tipos (en Red Bull) no pudiera correr por alguna razón, y él (Ricciardo) se subiera y de repente llevara ese coche a donde está ahora, puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos".

Preguntado por Motorsport.com sobre si la posibilidad de disputar una carrera en Red Bull era mejor para sus perspectivas que haber ocupado un asiento a tiempo completo con Haas, Brown dijo: "Es difícil de decir. En un sentido, si te vas a Haas y luego vences a (Kevin) Magnussen, es una forma de volver a estar en el radar".

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"La otra es que un piloto (de Red Bull) se contagie COVID, estás en un coche ganador, que salga a ganar la carrera y que vuelva a la parrilla. Así que creo que es difícil decir cuál será la mejor oportunidad".

Brown dijo que le sorprendió que Ricciardo no fuera captado por otros equipos una vez que quedó claro que estaba disponible.

"Me sorprende que algunos de los otros equipos que buscaban pilotos no lo seleccionaran", dijo. "Pero también creo que había ciertos equipos para los que no estaba interesado en conducir. Así que tal vez lo habrían seleccionado".

"Pero está claro que quiere seguir en el juego. Ganó Monza el año pasado; ocho victorias son muchas carreras ganadas. Así que está ahí, sólo que no fuimos capaces de desbloquearlo. Y esperemos que en otro ambiente, algo lo desbloquee, porque creo que nos gustaría ver a Daniel en la parrilla".