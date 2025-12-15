Aunque la lucha por el título de la Fórmula 1 2025 se definió en la última carrera en Abu Dhabi, la tensión en el paddock fue completamente distinta a la de 2021. Hace cuatro años, el ambiente entre Red Bull y Mercedes fue en ocasiones hostil, aunque Max Verstappen se lo tomó con humor en el cierre de la temporada 2025.

"Bueno, hostil, hostil… Nadie se golpeó, ¿no? No me pareció hostil", dijo el cuatro veces campeón del mundo. "Hostil es una palabra bastante extrema. Simplemente fue muy competitivo y el hecho de que los dos equipos no se agradaran en ese momento es otra historia. Pero hostil es otra cosa".

Sin embargo, en aquel entonces hubo innumerables juegos políticos entre el entonces jefe de Red Bull, Christian Horner, y su par de Mercedes, Toto Wolff. Pero en la batalla de Red Bull con McLaren eso ocurrió en mucha menor medida, aunque a finales del año pasado y a comienzos de esta temporada todavía hubo algunas insinuaciones sobre alerones flexibles y agua en los neumáticos, a las que Zak Brown respondió en su momento.

Desde el verano europeo, esa polémica prácticamente ha desaparecido. Quedó claro durante la conferencia de prensa del viernes previa al Gran Premio de Abu Dhabi, donde Brown y Laurent Mekies, quien reemplazó a Horner en julio, aparecieron juntos.

El ambiente fue notablemente cordial, a pesar de que el fin de semana definía el título. Otra señal del cambio de tono fue la polémica en torno a la cinta adhesiva, tras el cual Mekies afirmó rápidamente que Red Bull dejaría de retirar la cinta de Lando Norris del muro de boxes. Y el cambio parece deberse en parte a Mekies, aunque él no quiere atribuirse ningún mérito.

"No sé si quieren llamarlo [que Red Bull estaba] al límite [antes] o no. Creo que tuvimos una lucha muy fuerte, pero fue una lucha justa y limpia. Es la forma en la que queremos competir. Llevamos todo al límite, pero sin duda respetamos a la competencia", dijo.

"Cuando se trata de deportividad y de respetar a la competencia, creemos que podemos hacer ambas cosas: estar en el límite absoluto y ser respetuosos con la competencia. El deporte es una batalla entre gigantes, y nos sentimos muy fuertes en esa lucha, y respetamos a nuestros competidores".

¿También se beneficia Red Bull de este enfoque?

Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Según Mekies, este enfoque no se trata solo de la relación con los rivales, sino que también beneficia a Red Bull internamente. La idea subyacente es tener menos distracciones y menos ruido que antes.

"Déjenme decirlo de esta manera: es un entorno increíblemente competitivo y creemos que, para ser competitivos aquí, también hay que disfrutar de lo que uno hace. Trabajamos duro, jugamos duro, ese es el espíritu Red Bull", dijo.

"Todo lo que hemos hecho es asegurarnos de que nosotros, como grupo, podamos concentrarnos en lo puramente deportivo y no distraernos demasiado con el ruido alrededor. Y hacer lo que fundamentalmente amamos hacer, que es intentar que estos autos vayan más rápido en la pista. Eso es todo, en realidad. Concentrarnos en lo que amamos hacer, empujar más fuerte que nadie y tratar de disfrutarlo en el proceso".

Esto encaja con su formación como ingeniero. Mekies quiere trabajar de manera sistemática y centrarse únicamente en las cosas que hacen que el auto sea más rápido. Los juegos políticos no encajan necesariamente en esa filosofía, razón por la cual ahora parecen tener un papel menor dentro de Red Bull que antes.

Pero esta tendencia tampoco se limita solo a Red Bull.

Con cada vez más ingenieros asumiendo el rol de jefe de equipo —como McLaren con Andrea Stella, Ayao Komnatsu en Haas y ahora Adrian Newey en Aston Martin— la polémica pública parece desvanecerse cada vez más. Wolff bromeó en Zandvoort diciendo que la F1, por su entretenimiento, todavía necesita "imbéciles" como jefes de equipo, pero la guerra verbal estuvo mucho menos presente en la segunda mitad de 2025 de lo que solía estarlo.