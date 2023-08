Red Bull: Mercedes y Ferrari no quieran cambiar reglas de motores 2026

Aunque el marco de las normativas de los motores de 2026 se finalizó hace casi un año, a medida que los fabricantes profundizan más y más en el tema, más y más problemas salen a la superficie. Red Bull Racing ha hecho campaña abiertamente a favor de un cambio en la relación entre el motor de combustión interna y el motor eléctrico, luego de que las simulaciones mostraran que los conductores tendrían que reducir la marcha en las rectas para que el motor de combustión interna recargue correctamente el motor eléctrico durante el resto del recorrido.

Después de las preocupaciones de Red Bull, recibieron críticas de Mercedes de que simplemente les está yendo mal con el desarrollo y por eso quieren un cambio de reglas, Helmut Marko ahora dio una cuenta detallada de su información sobre los nuevos motores en una entrevista exclusiva con Motorsport-Total.com, medio asociado de Motorsport Network.

"No creo que nos quedemos atrás con el desarrollo, no importa cuánto. Ya hemos fichado gente de Ferrari, Mercedes, Renault y Cosworth. Aquí también tenemos a Ford como socio, trabajamos con los mayores especialistas en motores de combustión interna, y también adquirimos dos genios para la parte eléctrica”, dijo Marko.

Audi planeó tener lista la primera versión de su motor de 6 cilindros para fin de año, a lo que Marko dijo que dicha unidad ya está funcionando en el banco de pruebas de Red Bull Powertrains.

“Es agosto y ya tenemos un motor de combustión interna completo con MGU-K y el paquete de baterías. Estamos millas por delante de Audi y Ferrari, y Mercedes está casi tan lejos como nosotros”.

Marko también admitió que no entiende por qué no se apoyó la idea de Red Bull en cambiar la fórmula del motor, cuando según él todo el mundo ya sabe que a los aficionados no les gustará el producto final.

"No estamos en la Fórmula 1 porque queremos hacernos ricos y aumentar nuestras ventas. Somos competidores, atletas. La Fórmula 1 también es un espectáculo, tenemos que mostrar algo a la audiencia. No está en línea con esto que los pilotos vuelvan a cambiar, digamos, en la línea de meta de Monza, esto en sí mismo es una contradicción. Todo el mundo dice que las baterías tendrán la mitad del peso y el doble de potencia. Sin embargo, esto no está escrito en piedra, es solo una declaración resonante. Es precisamente por esta razón que se debe reconsiderar la relación entre las dos unidades".

Red Bull Ford Photo by: Uncredited

"Creo que la distribución debería cambiarse a una proporción de 60-40 a favor del motor de combustión interna una vez que los combustibles electrónicos estén aquí. La batería más grande y pesada también es un problema de seguridad, el accidente de Max (Verstappen) en 2021 (Silverstone) habría terminado de manera muy diferente con una batería más pesada en el automóvil".

"Los autos de F1 ya se acercan a los autos deportivos en tamaño y peso. Se necesitan coches más pequeños y ligeros, pero esto es imposible con las normas actuales. Si tenemos que llevar 30 litros de combustible con nosotros solo para cargar la batería, entonces hay algo muy malo en nuestra actitud".

“No estamos solos en estas preocupaciones, otras marcas ya expresaron sus preocupaciones al respecto”, reveló Marko, quien se siente frustrado por no recibir el apoyo de los demás en público.

"Vasseur continúa su historia de amor con Toto, por lo que no estamos en la misma sintonía con Ferrari", insinuó sobre la amistad entre los dos jefes de equipo. "En Renault, ni siquiera saben lo que están haciendo".

“Todavía no tenemos aliados en este asunto, pero no porque no sepamos de lo que estamos hablando”.