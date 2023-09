Red Bull niega que sus problemas en Singapur sean por la FIA

Tras haber dominado la temporada 2023 hasta el momento ganando todas las carreras, Red Bull Racing se encontró con que en Singapur fue incapaz de meter siquiera uno de sus coches en la Q3 por primera vez desde el Gran Premio de Rusia 2018. Aunque su ritmo fue mejor en la carrera, no logró terminar en el podio.

Ese sorprendente cambio de forma se produjo el mismo fin de semana en que entraron en vigor dos aclaraciones de reglamentarias separadas de la FIA con respecto a las partes flexibles de la carrocería.

La primera, conocida como DT18, endurecía las normas relativas a los alerones flexibles, y especialmente los trucos de los equipos para ocultar mecanismos móviles y diseños ingeniosos que giraban alrededor del morro.

La segunda, que había pasado más desapercibida, era una versión actualizada de la directiva DT39, que había entrado en vigor originalmente en el Gran Premio de Canadá de 2022 para ayudar a acabar con el porpoising.

La redacción actualizada de esta directiva prohibía los trucos que los equipos pudieran haber estado haciendo para explotar las concesiones relativas a la flexibilidad del suelo alrededor de los agujeros de las tabla de madera que se encuentra debajo de los coches . Había sospechas de que algunos equipos lo utilizaban para acercar mucho más el tablón y el suelo al asfalto a alta velocidad sin correr el riesgo de que se descubriera que se había desgastado demasiado.

Pero a pesar de que los problemas de Red Bull se produjeron exactamente cuando entraron en juego estos nuevos TD, el equipo cree que es una pista falsa sugerir que esa es la razón de sus problemas.

De hecho, el jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, fue categórico al afirmar que la escudería no había tenido que hacer "ningún" cambio en su coche como resultado de la nueva postura de la FIA.

Cuando se le pidió que explicara los detalles de lo que salió mal, Horner dijo: "Son cosas de ingeniería. No hay balas de plata en este negocio".

"Sé que a todos les encantaría culpar a la DT, pero por desgracia ni siquiera podemos culpar a eso, porque no ha cambiado ni un solo componente de nuestro coche".

Empujado a aclarar si el equipo había tenido que cambiar la forma en que opera cualquiera de sus componentes, Horner respondió: "No. Cero".

Christian Horner, director del equipo Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

En lugar de vincular las dificultades de Red Bull a las directivas técnicas, Horner sugiere que el desencadenante de sus problemas en la clasificación estuvo relacionado con la puesta a punto, ya que el equipo tomó el camino equivocado desde el principio en los entrenamientos del viernes.

"Sabíamos que al venir aquí se esperaba una competición más reñida", dijo. "Pero creo que nos tomó un poco por sorpresa lo lejos que estábamos el viernes".

"Creo que no estábamos en la ventana de funcionamiento adecuada para el coche, sobre todo en una sola vuelta. Y cuando no estás ahí, los neumáticos no funcionan. Nada funciona".

Horner sugirió que el problema podría deberse a que el equipo se había equivocado en sus simulacros previos al fin de semana, algo que se complicó especialmente este año con el reasfaltado de la pista, que cambió la naturaleza de los baches y los niveles de agarre del circuito.

Además, la preparación de Red Bull para la carrera se complicó aún más cuando introdujo una nueva actualización del suelo, que al final decidió eliminar para la sesión de clasificación porque no estaba seguro de que fuera la causa de sus problemas.

"Creo que tal vez nuestra simulación antes del fin de semana no nos llevó a la conclusión correcta", dijo Horner. "Entonces tienes que desentrañar el camino para salir de eso".

"Creo que terminamos en la ventana equivocada y expuso algunas de nuestras debilidades que tiene el coche. Pero en realidad ha sido una lección muy buena para el próximo año, porque nos da una visión muy útil y ciertas cosas que esperamos poder abordar en nuestro RB20".

Uno de los principales puntos fuertes del RB19 ha sido su capacidad para mantener una plataforma aerodinámica predecible a distintas velocidades, por lo que es más consistente en diferentes tipos de curvas.

El eficaz control del comportamiento del equipo también permite al coche rodar cerca del suelo a alta velocidad (donde se produce la mayor carga aerodinámica) sin rebotar. Con una altura de conducción estacionaria relativamente alta, esto sugiere que el coche funciona con una suspensión blanda que puede aportar múltiples beneficios.

Sin embargo, sufre más en pistas bacheadas, y hubo intriga en el Gran Premio de Bélgica a principios de este año cuando se supo que sus pilotos estuvieron levantando el pie del acelerador en Eau Rouge en la carrera para evitar que el coche tocara demasiado el suelo.

Reflexionando sobre el fin de semana, el ingeniero jefe de Red Bull, Paul Monaghan, dijo que Singapur había expuesto en público algunos puntos débiles del coche que ya eran bien conocidos dentro de la escudería.

"Tenemos algunos problemas inherentes que no podemos solucionar necesariamente en un fin de semana de carreras", dijo. "Hemos cometido algunos errores y todo ha culminado con nuestra salida en la Q2".

Y añadió: "No es nada fundamental, pero se cometieron algunos errores en el camino, y (hubo) algunos problemas que podemos corregir de cara al año que viene. Seguimos adelante".

