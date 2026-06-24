Red Bull niega que Racing Bulls lo ayude, así que analizamos sus batallas en pista

El debate en torno a la propiedad común en la Fórmula 1, a menudo vinculado a los dos equipos de Red Bull, se reavivó recientemente por el aparente interés de Mercedes y Toto Wolff en adquirir acciones del equipo Alpine.

Aunque ese interés nunca se materializó en un acuerdo, fue exactamente eso lo que llevó al CEO de McLaren, Zak Brown, a escribir una carta al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, exponiendo sus preocupaciones sobre tales estructuras– ya que ofrecen margen para una cooperación antideportiva.

Las preocupaciones incluyen periodos más cortos de gardening leave para el personal que cambia entre equipos propiedad de la misma entidad, posibles transferencias de PI (propiedad intelectual) - o, de hecho, cierta ayuda en pista.

Brown citó la vuelta rápida de Daniel Ricciardo en el Gran Premio de Singapur 2024 - con el australiano, pilotando para el equipo hermano de Red Bull, entrando en boxes poco antes del final sin una razón obvia y arrebatando el punto de la vuelta rápida a Lando Norris, que perseguía a Max Verstappen en el campeonato. A principios de este año, durante el GP de Miami, RB le dijo a su piloto Liam Lawson que dejara pasar a Verstappen, lo que también desató cierto debate.

El tema de que Red Bull posea dos equipos parece ir y venir– y volvió a plantearse a Laurent Mekies después del GP de Barcelona, aunque sin razón aparente, ya que la carrera en sí no dio ningún motivo para especular.

"Mira, estamos apoyando que 11 equipos compitan de forma independiente en pista", respondió. "Existe una normativa extremadamente precisa y detallada sobre la transferencia de personal y el tiempo mínimo de gardening leave entre un equipo y otro equipo. No solo respetamos obviamente la normativa de la FIA, sino que además nos autoimponemos un tiempo mayor para asegurarnos de no caer en este tipo de discusiones."

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal Photo by: Chris Graythen / Getty Images

Luego ofreció a los medios "echar un vistazo" a cómo lucharon en pista este año los coches de Red Bull y Racing Bulls, para eliminar las sugerencias sospechosas.

"Desde el comienzo del año tendrán muchas, muchas muestras", sonrió, "porque desafortunadamente nuestro coche no era muy competitivo al principio del año."

Bueno, decidimos aceptar la oferta de Mekies...

Australia: "No malgastes demasiados neumáticos con Max"

Arvid Lindblad comenzó su carrera en Fórmula 1 con una vuelta inicial bastante impresionante en Australia, llegando brevemente hasta la tercera posición a pesar de salir noveno en la parrilla. La remontada incluyó una impresionante maniobra por el exterior en la rápida sección de las curvas 11 y 12 sobre Isack Hadjar. Luego Lindblad cerró con firmeza la puerta en la aproximación a la curva 13 cuando el francés intentó devolverle la maniobra. No solo Hadjar no logró pasar, sino que los 'toros' perdieron una posición cada uno, ya que Lewis Hamilton consiguió adelantar a ambos.

Hadjar luego superó a Lindblad en la recta principal– solo para que este recuperara la posición de nuevo en la recta de atrás, mientras ambos estaban ocupados creando una de las primeras muestras de lo que más tarde se etiquetaría como carreras de yo-yo. El francés finalmente se puso por delante – pero Lindblad mostró, en efecto, pocas señales de voluntad de cooperar.

El novato del campeonato fue luego alcanzado por Verstappen, que se estaba recuperando tras su accidente del sábado, y el neerlandés pasó varias vueltas detrás del anglosueco antes del periodo de VSC iniciado por el abandono de Hadjar. Ambos pilotos pararon, y Racing Bulls 'perdió' (cuidado, sarcasmo) la oportunidad de retrasar a Lindblad con una parada lenta. Arvid aun así salió del pitlane por delante del neerlandés - pero luego el equipo le dijo que su carrera era "con Bearman", que estaba detrás de Verstappen.

Isack Hadjar, Red Bull Racing, Arvid Lindblad, Racing Bulls Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"No malgastes demasiados neumáticos con Max", le dijo por radio a Lindblad su ingeniero Pierre Hamelin antes de la bandera verde, pero eso tampoco resulta sospechoso, ya que Verstappen tenía un juego nuevo de medios frente a los duros de Lindblad, que había que cuidar hasta el final. Aun así bloqueó el primer intento de Verstappen tras la resalida, pero luego no pudo defenderse en la recta de atrás – antes de ver desaparecer al Red Bull.

China: la defensa de Lawson contra Verstappen

El contacto de Hadjar en la primera vuelta con Kimi Antonelli en el sprint de Shanghái lo dejó rodando noveno con un coche ligeramente dañado, justo por delante de Lawson. El piloto de Racing Bulls no solo logró mantenerse pegado por detrás, sino que luego adelantó a su excompañero de equipo en la vuelta cinco forzando al francés a defender en la horquilla y luego superándolo a la salida. Lawson terminó séptimo, mientras Hadjar se quedaba más atrás.

En la carrera principal fue el turno de Lindblad de luchar con un coche hermano. Otra salida provocó otra arrancada lenta de Verstappen, ya que el neerlandés volvió a perder varias posiciones. Recuperó unas cuantas bastante rápido, eso sí, antes de quedarse atascado detrás del novato. Estuvo cerca de adelantar cuando Lindblad falló su punto de frenada en la horquilla, ganándose un bloqueo en el proceso. Aun así, el joven se defendió - y luego volvió a obligar a Verstappen a ir por el exterior en la aproximación a la curva 1. El cuatro veces campeón, intentando retrasar la frenada, se puso por delante, pero como llevó demasiada velocidad a la rápida curva a derechas, perdió el coche y se fue largo– permitiendo al piloto de Racing Bulls recuperar la posición. Verstappen permaneció detrás de Lindblad hasta su parada en boxes al final de la vuelta ocho, lo que lo dejó detrás de otro Racing Bulls – esta vez el de Lawson.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Arvid Lindblad, Racing Bulls Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

A Verstappen le hicieron falta unas vueltas antes de pasar - pero, tras ceder la posición, Lawson al menos le complicó un poco más la vida rodando a su lado en la curva 7, con ambos coches separados por apenas milímetros.

Más tarde en la carrera Hadjar adelantó a Lindblad, pero como en Australia, el piloto de Racing Bulls hizo que el francés tuviera que ganárselo, llegando casi a empujar a su colega hacia la hierba en la zona de frenada de la horquilla. Al piloto de Red Bull apenas se le dejó el ancho de un coche para consolidar la maniobra. Luego intentó perseguir a Lawson durante casi 20 vueltas, pero el neozelandés era simplemente más rápido y no permitió a Hadjar ni pensar en un ataque.

Japón: "Lo estamos denunciando"

Si alguna vez Mekies se ve obligado a reunir pruebas para demostrar lo poco cooperativos que pueden ser en pista los pilotos del segundo equipo de Red Bull, el GP de Japón 2026 formará el archivo más grande en el expediente de su abogado defensor.

Cuatro coches propiedad de Red Bull rodaron muy cerca unos de otros durante alrededor de una docena de vueltas en Suzuka, con Lindblad liderando brevemente el grupo. Y mientras Verstappen, como era previsible, encontró el camino para superar al Racing Bulls con bastante rapidez, Hadjar una vez más tuvo que trabajar duro para adelantar al piloto que heredó su asiento. El primer intento serio llegó en la vuelta 11, con ambos luchando por la 10ª posición. Esta vez Lindblad no le dejó a Hadjar ni el ancho de un coche en la zona de frenada antes de la chicana– y luego cambió su trazada unas cuantas veces más, intentando contener al coche hermano durante la vuelta siguiente.

"Qué diablos está haciendo", se quejó Hadjar por radio. "Se mueve como un..."

Isack Hadjar, Red Bull Racing, Arvid Lindblad, Racing Bulls Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Dos vueltas después, en el mismo lugar, Lindblad defendió de forma todavía más agresiva, casi empujando a Hadjar hacia la hierba.

"Vamos, hombre, no puedes hacer eso de ninguna puta manera", gritó Hadjar por radio, a lo que su ingeniero respondió con un firme "lo estamos denunciando"– sin añadir, eso sí, si el informe se enviaría a los comisarios de la FIA o a la sede de Red Bull. Instantes después, dirección de carrera mostró a Lindblad una bandera de advertencia en blanco y negro.

Hadjar solo logró ponerse delante gracias a una llamada estratégica.

"Entra en boxes en respuesta a Lindblad", le dijeron al final de la vuelta 18, y cuando Lindblad se lanzó al pitlane, Hadjar aprovechó la pista libre para crear una ventaja suficiente como para salir por delante del Racing Bulls tras su propia parada una vuelta después.

"¿Qué le pasó a ese idiota?", preguntó con sarcasmo a su ingeniero al salir del pitlane por delante de Lindblad.

Miami: Lawson deja pasar a Verstappen

El momento que provocó cierta discusión sobre cómo interactúan entre sí los equipos de Red Bull durante las carreras llegó en Miami.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Liam Lawson, Racing Bulls Photo by: CHARLY TRIBALLEAU / AFP via Getty Images

Verstappen volvió a perder posiciones en la vuelta inicial – esta vez por un trompo a la salida de la curva 1 - y se encontró justo detrás de Lawson. Como el neerlandés en realidad nunca espera una "mejor oportunidad", intentó lanzarse por el interior en la entrada de la curva 11. El neozelandés, tratando naturalmente de no darle espacio a Verstappen, abrió la puerta justo antes de la curva en un intento de no comprometer demasiado su trazada– solo para ver a Verstappen soltar los frenos. Verstappen nunca llegó a ponerse por delante en el vértice, pero llevó demasiada velocidad y ambos se quedaron sin espacio en pista. Lawson se fue muy largo por la escapatoria y se reincorporó aún por delante, asumiendo que como Max también se había salido de pista, estaba libre de culpa. Sin embargo, momentos después llegó la orden del equipo.

"Liam, tenemos que devolverle la posición a Max", le dijo su ingeniero. "Hazlo lo antes posible."

"Se metió contra el lateral de mi coche", protestó Lawson. "No lo entiendo."

Sin embargo, solo una vuelta después, en la misma curva 11, se apartó para dejar pasar a Verstappen.

Que se tratara de un error genuino del equipo, que no analizó bien lo ocurrido y simplemente intentó evitar una sanción, o de un intento de facilitarle la vida a Verstappen, quizá deje cierto margen para el debate. El propio Lawson, sin embargo, insistió en que no había base para darle demasiada importancia.

"Cometimos un error", dijo a los medios cuando más tarde le preguntaron por el episodio de Miami. "No deberíamos haber hecho eso– simplemente porque la maniobra en realidad fue culpa de Max. Creo que, por la manera en que se revisó desde el equipo, simplemente no lo miramos correctamente. Pero tienes tan poco tiempo para tomar una decisión que creo que por eso puedes equivocarte. Si volviéramos a hacer eso, no habríamos hecho lo mismo."

Sin más acciones

Con Red Bull mejorando gradualmente su coche, Mónaco, Canadá y Barcelona no presentaron ninguna lucha con Racing Bulls, aparte de un adelantamiento rutinario de Hadjar sobre Lindblad en España - pero el novato en ese caso era solo uno de los muchos pilotos que no tenían suficiente ritmo para resistir al Red Bull en remontada tras una mala salida.

Liam Lawson, Racing Bulls, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal Photo by: Clive Mason/Getty Images

Quienes aman una buena teoría de la conspiración siempre encontrarán la forma de señalar la estructura de propiedad mientras los pilotos de Red Bull y Racing Bulls luchan en pista. Pero es difícil no estar de acuerdo con Mekies en que solo el inicio de esta temporada ha aportado muy poca base para tales afirmaciones - aunque algunos todavía puedan señalar el incidente de Miami o, en efecto, la vuelta rápida de Ricciardo en Singapur 2024.

El tema más importante es, por supuesto, el movimiento de personal (después de todo, el propio Mekies cambió de trabajo entre Racing Bulls y Red Bull sin gardening leave) y las posibles transferencias de PI – y ese tema probablemente nunca va a desaparecer.

Sin embargo, en la parte más visible – las batallas en pista – sería de hecho "tonto" por parte de Red Bull intentar jugar a juegos de equipo. Los pilotos de Racing Bulls ciertamente no parecen ansiosos por apartarse en cuanto ven al 'hermano mayor' en sus espejos.

Se podría decir, sin embargo, que la única prueba real llegaría en una carrera hacia el final de la temporada – con un campeonato en juego. Pero una cosa está garantizada: en ese escenario, los rivales estarían observando de cerca.