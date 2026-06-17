Red Bull niega ventaja en su motor y exige una reevaluación del ADUO antes de tomar decisiones

La gestión del primer periodo de Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora (ADUO) de la Fórmula 1, que abarca las carreras hasta el Gran Premio de Canadá, sigue dominando las conversaciones en el paddock. La FIA informó a todos los fabricantes de los resultados en Mónaco, pero aún no se ha hecho un anuncio público.

Esto se debe a que un fabricante —lógicamente Red Bull-Ford Powertrains— está muy insatisfecho con el resultado inicial y ha solicitado a la FIA que realice comprobaciones adicionales. Este proceso consiste principalmente en una verificación de datos para asegurar que todos los sensores y puntos de datos utilizados sean correctos.

El problema real parece ser más profundo, sobre todo en el diseño del sistema ADUO. Las mediciones se basan únicamente en el motor de combustión interna, mientras que las oportunidades de desarrollo disponibles una vez que los fabricantes cumplen los requisitos para ADUO son mucho más amplias. Los tokens también pueden utilizarse para componentes como la batería y la MGU-K.

Sin embargo, esta no es la principal preocupación de Red Bull, como aclaró el jefe del equipo, Laurent Mekies, al ser preguntado por Motorsport.com.

“No, no, estamos completamente de acuerdo con que las reglas establezcan que solo se debe intentar estimar el orden de potencia de los motores de combustión interna. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Todos hemos estado de acuerdo y no creemos que ese sea el problema”, dijo el director del equipo Red Bull después del Gran Premio de Barcelona.

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Cuando Mekies dice que todos estuvieron de acuerdo, el francés se refiere a las conversaciones mantenidas en la primavera de 2025. El director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, explicó que habría estado dispuesto a hacer los parámetros algo más complejos, pero que todos los equipos y fabricantes acordaron mantener las mediciones lo más simples posible, es decir, solo considerando la potencia de los motores de combustión interna.

Resultados en pista en línea “perfectamente” con la sensibilidad de potencia del motor de combustión interna

Red Bull busca principalmente comprender mejor los datos en los que la FIA basó esta clasificación inicial, con Red Bull a la cabeza, Mercedes con una oportunidad de mejora y Ferrari, Audi y Honda con dos.

“Sin duda, nos gustaría tener una conversación más profunda, ya que no vemos ni un solo dato que indique que tendríamos ventaja sobre nuestros amigos de Mercedes”, añadió Mekies.

Laurent Mekies quiere hablar con la FIA sobre el ADUO Photo by: Erik Junius

Si los resultados de la FIA no cambian, Red Bull podría encontrarse en una situación difícil. Mercedes podría, en teoría, optar por no usar su token hasta después de las próximas evaluaciones ADUO, o usarlo en la parte eléctrica de la unidad de potencia, lo que podría mantener a Red Bull en la cima de la clasificación y, en la práctica, dejarlo en jaque mate.

Mekies es consciente de esta posibilidad, por lo que quiere asegurarse de que las cifras de la FIA sean correctas antes de tomar una decisión final con consecuencias potencialmente trascendentales.

"Sin duda, se necesita una certeza absoluta en la forma en que se evalúa el orden jerárquico de los motores de combustión interna para tener la confianza suficiente para otorgar el token al equipo dominante y no al equipo que lo persigue", continuó Mekies en respuesta a una pregunta de Motorsport.com.

"Especialmente cuando se observan variaciones relativas de rendimiento entre trazados que son perfectamente consistentes con la sensibilidad de potencia del motor de combustión interna".

Red Bull subraya que su propia evaluación parece coincidir con los resultados en pista.

“En Canadá, con alta sensibilidad a la potencia del motor de combustión interna, clasificamos sextos. En Mónaco, con baja sensibilidad a la potencia del motor de combustión interna, clasificamos a tan solo 0,04 segundos de la pole. En Barcelona, ​​de nuevo con alta sensibilidad a la potencia del motor de combustión interna, clasificamos sextos otra vez.

“No vemos ni una sola muestra de datos donde nos estimemos por encima de la competencia, y mucho menos que estemos consistentemente por encima de ella.”