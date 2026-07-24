Red Bull: "No habrá milagros" para Verstappen e Isack Hadjar después de las "quejas" en Hungría

De cara al fin de semana, Red Bull tenía la esperanza de que el Hungaroring ofreciera mejores oportunidades que Silverstone y Spa, ya que las deficiencias en el sistema eléctrico de la unidad de potencia se ponen de manifiesto en menor medida en el circuito del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1.

Sin embargo, las sesiones de entrenamientos del viernes resultaron ser todo un reto. Esto se debió en parte al estado del asfalto, pero ambos pilotos de Red Bull también expresaron su insatisfacción con el equilibrio del RB22.

Verstappen terminó a casi siete décimas del líder, Lewis Hamilton, mientras que Hadjar quedó a más de un segundo.

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"Hay mucho trabajo por hacer. No estamos donde deberíamos estar, ni donde queremos estar", admitió el e e de Wache tras la segunda sesión de entrenamientos en el Hungaroring.

"Los pilotos no están contentos con el equilibrio del coche. Está claro que el agarre en este circuito es muy bajo los viernes. Los baches de la pista también están afectando al equilibrio del coche y hay mucho trabajo por hacer en ese aspecto".

Lidiar con los baches y los bordillos ha sido uno de los puntos débiles de Red Bull durante varios años, y Wache reconoció a principios de esta temporada que este talón de Aquiles no ha desaparecido por completo.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Clive Mason / Getty Images

"Sorprendentemente, tenemos que rodar con una configuración bastante rígida con este coche", afirmó Wache. "La curva de potencia es bastante irregular. Además, el problema que tuvimos el año pasado con los coches de efecto suelo, más o menos, lo volvemos a encontrar este año. Es algo en lo que tenemos que trabajar".

Lo mismo se aplica a otros dos problemas de los que se quejó Verstappen el viernes: un problema con su asiento y, una vez más, una sensación insatisfactoria al reducir marchas. Según Wache, ninguno de los dos problemas es insuperable, pero ambos deben resolverse antes del sábado.

"El tema del asiento aún no está resuelto. En cuanto a las reducciones de marcha, sin duda tendremos que solucionarlas. Ambas cosas", afirmó.

Esto significa que Red Bull no solo tiene que hacer frente a una serie de limitaciones, sino también encontrar un ritmo más rápido, sobre todo en comparación con Ferrari. Al igual que Mercedes, Wache cree que la Scuderia es el referente este fin de semana.

"Es lo que esperábamos", concluyó. "Esperábamos que fueran los más rápidos en algunas curvas de este circuito, que tuvieran ventaja sobre todo en el rendimiento en una sola vuelta, diría yo. Veremos qué tal se desenvuelven a largo plazo, pero sí, tienen el coche a batir aquí".

Por qué el viento complica aún más los ajustes de configuración

Hadjar describió el viernes en Hungaroring como uno de los más duros de la temporada, aunque cree que la primera sesión de entrenamientos libres aún proporcionó algunas pistas útiles para el sábado y el domingo.

"Ha sido uno de los viernes más duros de la temporada hasta ahora. Las condiciones son muy complicadas, y el trazado también es muy irregular, por lo que es duro para los neumáticos y para los frenos", afirmó Hadjar. "En cierto modo, hemos dado un paso atrás en cuanto a las sensaciones con el coche en la FP2. Creo que en la FP1 teníamos un coche mejor en general. Creo que el ritmo en las series largas parecía bastante bueno, pero nos faltaba algo en una sola vuelta".

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Liam Fabre

Red Bull revisará la configuración el viernes por la tarde, pero según Hadjar es difícil optimizarla porque la dirección del viento podría cambiar, y la generación actual de monoplazas es extremadamente sensible a ello.

"Todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo teniendo en cuenta el viento, porque si arrecia, por mucho que modifiques el coche, no vas a dar un paso adelante", explicó.

"Tenemos que ver cuáles son las condiciones mañana; tenemos algunas ideas. Si hay muchas ráfagas, va a ser complicado".

Lo más positivo que Red Bull se llevó del viernes fue que el alerón trasero giratorio parecía funcionar según lo previsto. Tras los dos accidentes de Verstappen, el equipo identificó lo que describió como "un problema mecánico", pero, tras una serie de ajustes, el alerón "Macarena" volvió a la acción en Hungría.

"Por el momento se está comportando correctamente", concluyó Wache. "Lo verificamos en la fábrica con una prueba de resistencia, una prueba de resistencia a gran escala, para garantizar que el alerón trasero no supusiera ningún riesgo. Creo que eso es muy importante y hoy no ha habido ningún problema".